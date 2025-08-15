قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يتعاقد مع المدافع الإيطالي ليوني من بارما
رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد

عزة عاطف

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، بما في ذلك تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات، كما تناول الموقع أخبارًا عن انخفاض أسعار بعض السيارات في مصر.


أكثر 3 سيارات مبيعًا خلال عام 2025 .. تفوقت على منافسيها
شهد عام 2025 تصدر 3 سيارات قائمة المبيعات عالميًا، بفضل مواصفاتها المتميزة وأسعارها التنافسية، متفوقة على منافسين بارزين في السوق.
 

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
انخفضت أسعار 8 طرازات في السوق المصري بقيمة وصلت إلى 350 ألف جنيه، ما أحدث حالة من الجدل بين التجار والمشترين.

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال
كشفت شركة "جلال" عن أحدث سيارة ذكية بتصميم مبتكر يشمل أجنحة وتقنية تنظيف ذاتي، ما يمثل نقلة نوعية في عالم المركبات المستقبلية.


بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي
أعلنت لاند روفر عن استدعاء عدد من سيارات الدفع الرباعي بسبب عيب خطير قد يؤثر على الأمان أثناء القيادة.

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ 98
أثارت فورد الجدل مجددًا بعد إعلانها استدعاء أحد أشهر طرازاتها للمرة الـ 98؛ بسبب عيوب قد تؤثر على سلامة الركاب.

أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

نشرة المرأة والمنوعات .. كيف يعالج الثوم التهاب المسالك البولية .. هذه الأمراض ناجمة عن قلة النوم

أطعمة طبيعية لحمايتك من الأنيميا وعلاجها بالتغذية السليمة

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توفير المال

أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك

أهالي الشرقية يقيمون عزاء للراحل علي المصيلحى وزير التموين السابق

انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة.. وتسلا في الصدارة

أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

