أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، بما في ذلك تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات، كما تناول الموقع أخبارًا عن انخفاض أسعار بعض السيارات في مصر.



أكثر 3 سيارات مبيعًا خلال عام 2025 .. تفوقت على منافسيها

شهد عام 2025 تصدر 3 سيارات قائمة المبيعات عالميًا، بفضل مواصفاتها المتميزة وأسعارها التنافسية، متفوقة على منافسين بارزين في السوق.



مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

انخفضت أسعار 8 طرازات في السوق المصري بقيمة وصلت إلى 350 ألف جنيه، ما أحدث حالة من الجدل بين التجار والمشترين.

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كشفت شركة "جلال" عن أحدث سيارة ذكية بتصميم مبتكر يشمل أجنحة وتقنية تنظيف ذاتي، ما يمثل نقلة نوعية في عالم المركبات المستقبلية.



بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

أعلنت لاند روفر عن استدعاء عدد من سيارات الدفع الرباعي بسبب عيب خطير قد يؤثر على الأمان أثناء القيادة.

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ 98

أثارت فورد الجدل مجددًا بعد إعلانها استدعاء أحد أشهر طرازاتها للمرة الـ 98؛ بسبب عيوب قد تؤثر على سلامة الركاب.