ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس

- ما هي Bluesky؟

- منصة Bluesky تحقق 30 مليون مستخدم وتنافس "إكس" وثريدز

- أبرز الفروق بين Bluesky و إكس

Bluesky هي منصة اجتماعية لا مركزية تم تطويرها بواسطة جاك دورسي، المؤسس السابق لـ تويتر، وتعد منافسا رئيسيا لمنصات مثل تويتر (إكس حاليا) وثريدز التابع لشركة “ميتا”.

تعتمد المنصة على بروتوكول مفتوح المصدر يسمى AT Protocol، مما يوفر للمستخدمين حرية التنقل بين مجتمعات متعددة دون فقدان بياناتهم أو متابعيهم، وتقدم Bluesky تجربة شبيهة بـ تويتر من حيث كتابة المنشورات والتفاعل معها، لكن مع مزايا إضافية مثل القدرة على تخصيص الخوارزميات واختيار الفئات التي تريد متابعتها.

منذ أن استحوذ إيلون ماسك على تويتر (المعروف الآن باسم إكس) قبل أكثر من عامين، بدأ المستخدمون في البحث عن بدائل للمنصة الشهيرة، وبينما فشلت منصات مثل ماستدون وPost وPebble وSpill في الاستمرار أو تحقيق انتشار واسع، تمكنت منصة Bluesky من تحقيق نمو ملحوظ، متجاوزة حاجز 30 مليون مستخدم حتى فبراير 2025، لتصبح واحدة من أسرع المنصات الاجتماعية نموا بعد “ثريدز”.

دوافع النمو تشمل تغيير في سياسات إكس

جاء هذا الارتفاع في عدد مستخدمي Bluesky نتيجة لعدة تغييرات مثيرة للجدل في منصة إكس، أبرزها تعديل وظيفة الحظر للسماح للمستخدمين المحظورين بمشاهدة محتوى من قاموا بحظرهم، والسماح باستخدام المحتوى لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي.

كذلك، ساهمت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 وموجة انتقال جماعية من جمهور تايلور سويفت إلى المنصة في زيادة شعبيتها.

ماذا تقدم Bluesky؟

Bluesky هي شبكة اجتماعية لا مركزية مستوحاة من تويتر، أطلقها المؤسس السابق لـ تويتر جاك دورسي عام 2019، لكنها تعمل الآن كـ كيان مستقل بقيادة الرئيسة التنفيذية جاي جرايبر، وتعتمد المنصة على بروتوكول مفتوح المصدر يسمى AT Protocol، يتيح للمستخدمين حرية الاختيار والتنقل بين مجتمعات متعددة، دون فقدان بياناتهم أو متابعيهم.

واجهة Bluesky تشبه تويتر من حيث إمكانية كتابة منشورات قصيرة (حتى 256 حرفا)، الإعجاب، إعادة النشر، الردود، وميزات أخرى مثل مشاركة الصور، الفيديو، وقريبا “المنشورات الشائعة” وخاصية الفيديو الرأسي.

من هم أبرز المستخدمين؟

من بين الشخصيات العامة التي انضمت إلى Bluesky: النائبة الأمريكية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، الملياردير مارك كوبان، النجمة باربرا سترايسند، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

كما انضم لاحقا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وتستخدم وسائل إعلام كبرى مثل بلومبرج وواشنطن بوست المنصة لنشر محتواها.

كيف تختلف Bluesky عن إكس؟

رغم التشابه الكبير في الوظائف، تميزت Bluesky بعدة نقاط:

- تعتمد على بروتوكول لا مركزي.

- لا تستخدم محتوى المستخدمين لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي.

- تحتفظ بوظيفة الحظر التقليدية.

- تقدم خوارزميات مخصصة Feeds يختار المستخدم منها ما يناسبه.

- تطور أدوات خاصة بالصور والفيديو مثل Flashes.

- لا تعتمد على نموذج إعلاني لتمويل المنصة، بل تخطط لاشتراكات مدفوعة مثل Bluesky+.

كيف تتعامل Bluesky مع المحتوى والمشاكل؟

واجهت المنصة انتقادات بخصوص الإشراف على المحتوى وحماية الفئات المهمشة، خصوصا فيما يتعلق باستخدام ألفاظ عنصرية أو حسابات مزيفة.

وردا على ذلك، زادت Bluesky من عدد المراقبين إلى حوالي 100 موظف، وأطلقت أداة Ozone لإتاحة أدوات إشراف مستقلة للمستخدمين.

كما قامت المنصة بتحديث سياسة التحقق ومكافحة التضليل، مثل التحذير من الروابط المضللة أو تفعيل التحقق عبر البريد الإلكتروني.

هل Bluesky منافسة قوية لـ ثريدز أو ماستدون؟

رغم النمو الملحوظ، لا تزال Bluesky بعيدة عن عدد المستخدمين النشطين شهريا في ثريدز (275 مليون مستخدم)، ومع ذلك، توفر Bluesky تجربة أكثر انفتاحا وسهولة مقارنة بـ ماستدون الذي يعاني من تعقيد واجهته ونظام السيرفرات.

من يملك Bluesky الآن؟

رغم أن جاك دورسي كان وراء تأسيسها، إلا أنه لم يعد عضوا في مجلس الإدارة منذ مايو 2024، تدير المنصة حاليا جاي جرايبر، وهي تعمل كشركة نفع عام مستقلة.