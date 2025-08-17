قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
أخبار خدمية متنوعة.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
حريق يلتهم إنتاجية 400 فدان من محصول الكتان بقرية شبراملس بزفتي ..صور
إسرائيل تهتز باحتجاجات واسعة تطالب بعودة الرهائن وسط انتقادات لنتنياهو | صور
بيان من هيئة الدفاع عن الطفل ياسين قبل جلسة الاستئناف غدا
بقناع الأكسجين.. آيتن عامر تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بحي جنوب ومركز أبو النمرس

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ميدانيا مشروع محطة رفع الصرف الصحي بعزبة البكباشي بحي جنوب ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف ومشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية المنوات ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية ميت شماس بمركز أبوالنمرس لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات قد تواجه مشروعات الصرف الصحي، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة. 

وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات تنفيذ الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد، وتكثيف أعمال وصلات الصرف المنزلية بقرية المنوات تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية خلال الفترة القادمة، والانتهاء من إجراءات التشغيل بمحطات الصرف بعزبة البكباشي وبني يوسف وميت شماس تمهيدا للبدء في تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

والتقى الشهابي، بعدد من الأهالي  لبحث ومناقشة شكواهم ومطالبهم، كما تفقد موقف السرفيس الجديد بقرية المنوات لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس داخل الموقف.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، زينهم ادريس رئيس مركز ابوالنمرس، والمهندس مصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندس محمد حسين مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية بشركة مياه الجيزة، والمهندس عبد الرحمن الصمدي والمهندسة باكينام محمد ابراهيم مديري المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشريف ابو هميلة مساعد رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة، والشركات المنفذة للأعمال.

محافظ الجيزة نائب محافظ الجيزة محطة رفع الصرف الصحي عزبة البكباشي محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف قرية بني يوسف

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
تموين الشرقية
كريم عبد العزيز
تيمور تيمور
