محافظ الجيزة يطمئن على حالة شهاب عبدالعزيز بطل واقعة إنقاذ فتاة المنيب

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بزيارة لمستشفى الهرم ظهر اليوم الأحد للاطمئنان على الحالة الصحية لشهاب عبدالعزيز بطل واقعة الإنقاذ المعروفة إعلامياً بـ"فتاة المنيب" الذي تعرض لعدة إصابات خلال محاولته إنقاذها من حادث سقوط من الطابق الحادي عشر أثناء هروبها من حريق نشب بمقر سكنها.

وخلال الزيارة حرص محافظ الجيزة على تحفيز شهاب، مشيراً إلى أنه يمثل نموذجاً يُحتذى به في التضحية والإيثار.

وأثنى المحافظ على موقفه البطولي الذي أنقذ الفتاة من موت محقق مؤكداً دعم المحافظة الكامل له ولأسرته.

وأشار المحافظ إلى أن ما قام به شهاب يجسد أسمى معاني الشهامة والإنسانية التي يتميز بها أبناء الشعب المصري مؤكداً أن هذه النماذج المضيئة تستحق كل التقدير والاحترام.

ووجّه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية ومدير المستشفى بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة له وتلبية متطلباته لحين امتثاله للشفاء وخروجه من المستشفى.