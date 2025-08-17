رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ اتحاد اليد بعد حصد المركز الخامس لبطولة العالم للناشئين



تقدم المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي ومنتخب مصر للناشئين بعد حصد المركز الخامس عالميًا في بطولة العالم تحت 19 عامًا التي أقيمت في مصر .

وتوج منتخب مصر بالمركز الخامس لبطولة العالم بعد تفوقه على المنتخب الآيسلندي 33/31 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على المركزين الخامس والسادس .

وحصد منتخب مصر للناشئين المركز الخامس عن جدارة واستحقاق بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال مباريات البطولة.



وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد