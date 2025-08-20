لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة غزل المحلة بالدوري

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، متابعيه لقطات من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، في إطار استعداداته لمباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وكتب ابراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقا على الصور: "مران الأهلي اليوم قبل مباراة غزل المحلة في الدوري".

وقد وافقت إدارة الأهلي علي سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي كفر الشيخ لتقديم واجب العزاء لوالد زميلهم وقائد الفريق محمد الشناوي في وفاة والده إثر حادث اليم أمس.

وسيغادر الفريق من خلال الحافلة الرسمية عصر اليوم إلي مركز الحامول وهناك اتجاه أن يرافقهم محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن هناك تنسيقا كبيرا بالنادي مع الأجهزة المعنية لتأمين حضور الفريق وتقديم العزاء بجانب سفر بعض أعضاء مجلس الإدارة.