10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

يعد نزيف الأنف من المشكلات الصحية الشائعة في فصل الصيف بين عدد كبير من النساء والأطفال والرجال.

نكشف لكم أهم 10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف وفقا لما ذكره موقع w.michiganmedicine.



حافظ على هدوئك

قد يكون نزيف الأنف مخيفًا، لكنه نادرًا ما يكون خطيرًا.

انحنِ للأمام

إذا كان هناك دم في فمك فانحنِ للأمام قليلا ثم ابصقه ولا تبتلعه.

ابقَ مستقيما

لا تُمل رأسك للخلف أو تستلقِ بشكل مسطح وقد يُسبب لك ذلك اختناقًا بالدم و يُسبب الدم في المعدة غثيانًا وتقيؤًا.

جرّب بخاخًا

ضع ثلاث بخات من بخاخ مزيل للاحتقان الأنفي، مثل أفرين، على الجانب الذي ينزف.

تجنب الأجسام الغريبة

لا تملأ أنفك بالمناديل أو أي أدوات منزلية أخرى، مثل السدادات القطنية وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم النزيف.

استخدم قرصة

أغلق الجزء اللين من أنفك لمدة عشر دقائق ثم استخدم ساعة لتتبع الوقت و قاوم رغبتك في النظر بعد بضع دقائق لترى إن كان أنفك قد توقف عن النزيف.

راقب وتفاعل

بعد ١٠ دقائق، اترك أنفك إذا استمر النزيف، انقع قطعة قطن في بخاخ الأنفثم ضعها في فتحة الأنف النازفة واضغط عليها لمدة ١٠ دقائق ثم مرة أخرى، استخدم ساعة لضبط الوقت.

افحص ضغط دمك

ارتفاع ضغط الدم قد يُسبب نزيفًا في الأنف ولا تدع الأمر يمر مرور الكرام وبعد توقف النزيف، لا تنظف أنفك لمدة يومين.

تجنب بذل أي مجهود

قد يستغرق التعافي من نزيف الأنف ما يصل إلى أسبوعين كاملين ولا ترفع أي شيء ثقيل، مثل البقالة، ولا تقم بأي أنشطة بدنية أو أعمال منزلية ولا تحمل الأطفال الصغار والرضع.

علامات الخطر

اطلب المساعدة الطبية الفورية إذا كان لديك:

نزيف لا يتوقف خلال 30 دقيقة

نزيف شديد جدًا، يتدفق إلى الجزء الخلفي من الحلق ويخرج من مقدمة الأنف

نزيف مصحوب بأعراض أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم الشديد، والدوار، وألم الصدر أو تسارع ضربات القلب

النزيف الذي يحدث من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيًا أو أكثر من ست مرات في الشهر