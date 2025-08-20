قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
اسماء محمد

يعد نزيف الأنف من المشكلات الصحية الشائعة في فصل الصيف بين عدد كبير من النساء والأطفال والرجال.

الجيوب الانفية

نكشف لكم أهم 10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف وفقا لما ذكره موقع w.michiganmedicine.


حافظ على هدوئك

 قد يكون نزيف الأنف مخيفًا، لكنه نادرًا ما يكون خطيرًا.

انحنِ للأمام

إذا كان هناك دم في فمك فانحنِ للأمام قليلا ثم ابصقه ولا تبتلعه.

ابقَ مستقيما

لا تُمل رأسك للخلف أو تستلقِ بشكل مسطح وقد يُسبب لك ذلك اختناقًا بالدم و يُسبب الدم في المعدة غثيانًا وتقيؤًا.

الجيوب الانفية

جرّب بخاخًا

ضع ثلاث بخات من بخاخ مزيل للاحتقان الأنفي، مثل أفرين، على الجانب الذي ينزف.

تجنب الأجسام الغريبة

 لا تملأ أنفك بالمناديل أو أي أدوات منزلية أخرى، مثل السدادات القطنية وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم النزيف.

استخدم قرصة

 أغلق الجزء اللين من أنفك لمدة عشر دقائق ثم استخدم ساعة لتتبع الوقت و قاوم رغبتك في النظر بعد بضع دقائق لترى إن كان أنفك قد توقف عن النزيف.

راقب وتفاعل

 بعد ١٠ دقائق، اترك أنفك إذا استمر النزيف، انقع قطعة قطن في بخاخ الأنفثم ضعها في فتحة الأنف النازفة واضغط عليها لمدة ١٠ دقائق ثم  مرة أخرى، استخدم ساعة لضبط الوقت.

افحص ضغط دمك

 ارتفاع ضغط الدم قد يُسبب نزيفًا في الأنف ولا تدع الأمر يمر مرور الكرام وبعد توقف النزيف، لا تنظف أنفك لمدة يومين.

أخطاء نرتكبها عند قياس الضغط تجعل القراءة خاطئة

تجنب بذل أي مجهود

 قد يستغرق التعافي من نزيف الأنف ما يصل إلى أسبوعين كاملين ولا ترفع أي شيء ثقيل، مثل البقالة، ولا تقم بأي أنشطة بدنية أو أعمال منزلية ولا تحمل الأطفال الصغار والرضع.

علامات الخطر 

اطلب المساعدة الطبية الفورية إذا كان لديك:

نزيف لا يتوقف خلال 30 دقيقة

نزيف شديد جدًا، يتدفق إلى الجزء الخلفي من الحلق ويخرج من مقدمة الأنف

نزيف مصحوب بأعراض أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم الشديد، والدوار، وألم الصدر أو تسارع ضربات القلب

النزيف الذي يحدث من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيًا أو أكثر من ست مرات في الشهر

نزيف الانف الانف علاج نزيف الانف وقف نزيف الانف علاج نزيف الانف في الصيف الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

من كيهك إلى صوم العذراء.. تأملات البابا تواضروس في محطات النعمة

البابا تواضروس

حكايات الشجرة المغروسة (9).. لقاءات يومية وسنوية مع السيدة العذراء في اجتماع الأربعاء

قش الأرز

من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه

بالصور

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

ديدان
ديدان
ديدان

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد