تعاون علمي لدعم الصحة العامة| مصر تعزّز مكانتها عالميًا عبر شراكة بحثية في الطب والتقنية الحيوية

وقَّعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع لوزارة الدفاع، بهدف دعم وتطوير مجالات الجودة والتقنية الحيوية والمنتجات الطبية، وإعداد واعتماد المواصفات القياسية المصرية في هذا المجال الحيوي.

قام بتوقيع البروتوكول كلٌّ من: الدكتور المهندس خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.. واللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهري، المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية والطب التجديدي.. وذلك بحضور عدد من القيادات والخبراء من الجانبين.

وينص البروتوكول على تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحوث والدراسات العلمية، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، وتبادل الخبرات والمعارف الفنية، بالإضافة إلى دعم الجهود في تطبيق أحدث النظم والمعايير الدولية لضمان جودة وسلامة المنتجات الطبية، وتطوير آليات الاعتماد للمختبرات والمعامل الفنية.

وأكد الدكتور المهندس خالد صوفي، أن توقيع البروتوكول يُجسد التكامل بين البحث العلمي وتطبيق معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن البنوك الحيوية تمثل مجالًا واعدًا يفتح آفاقًا واسعة أمام البحث العلمي وحفظ الموارد البيولوجية بشكل منظم وآمن، بما يدعم الطب والصحة العامة. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأننا نسير على طريق يجمع بين المواصفات والجودة والعلم والتطوير في آنٍ واحد.

وأضاف أن البروتوكول يشمل مجالات تعاون أخرى، مثل السياحة العلاجية المستدامة والممارسات الجيدة للبحث العلمي، والتي تضمن دقة النتائج وتعزز ثقة المجتمع في العمل البحثي. مؤكدًا أن الجودة ليست رفاهية، وإنما هي أساس أي نجاح، وأن هذا التعاون يأتي دعمًا لرؤية مصر 2030 ويعزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، صرَّح اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهري عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، الذي سيسهم في دفع عجلة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجالات الطب الحيوي والتقنية الحيوية، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطن المصري.