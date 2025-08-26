قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

«حميات منوف» تنقذ مرضى الجلطات بطريقة حديثة دون جراحة| ما القصة؟

مستشفي حميات منوف
مستشفي حميات منوف
مروة فاضل

حققت وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حميات منوف بإشراف الدكتور محمد سلامة مدير المستشفى نقلة نوعية في علاج مرضى الجلطات الدماغية.

القصة الكاملة

فقد نجح الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد هلال أخصائي الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي، وبمشاركة فريق تمريض متميز بقيادة مس رانيا خليفة، في تركيب 6 أنابيب معدية للتغذية عن طريق المناظير العلوية دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

 وتأتي أهمية هذه الخطوة الطبية في كونها تمنع مضاعفات خطيرة يعاني منها مرضى الجلطات الذين يتأثر لديهم البلع، مما يسبب تكرار حالات الشرقة والاختناق، والتي قد تستدعي وضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي مرارًا.

 الطريقة الحديثة المعتمدة بالمنظار توفر على المريض عناء الجراحة ومخاطرها، وتساعد على سرعة التعافي والخروج من الرعاية المركزة في وقت أقصر مقارنة بالأسلوب التقليدي الجراحي.

صحة المنوفية 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن مستشفى حميات منوف أصبحت مستعدة لاستقبال أي حالات من جميع مستشفيات المحافظة لتقديم هذا النوع من الخدمة الطبية المتقدمة، مشيرًا إلى أن التكلفة الفعلية لهذا الإجراء مرتفعة، إلا أنه يُجرى للمرضى مجانًا عن طريق خطابات التأمين الصحي وقرارات نفقة الدولة، حرصًا من الدولة على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير أفضل سبل العلاج.

 وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المحافظة، وتفتح الباب أمام التوسع في تطبيقها بباقي المستشفيات، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم.

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

نيكو كوفاتش

بوروسيا دورتموند يُجدد الثقة في نيكو كوفاتش حتى صيف 2027

الزمالك

أحمد عبدالباسط يطرح سؤالاً للجماهير بشأن الزمالك وفاركو

شوبير

بعد مباراة المحلة.. شوبير ينتقد لاعبي الأهلي: دماغ مشغولة

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

