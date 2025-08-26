«حميات منوف» تنقذ مرضى الجلطات بطريقة حديثة دون جراحة| ما القصة؟

حققت وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حميات منوف بإشراف الدكتور محمد سلامة مدير المستشفى نقلة نوعية في علاج مرضى الجلطات الدماغية.

فقد نجح الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد هلال أخصائي الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي، وبمشاركة فريق تمريض متميز بقيادة مس رانيا خليفة، في تركيب 6 أنابيب معدية للتغذية عن طريق المناظير العلوية دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

وتأتي أهمية هذه الخطوة الطبية في كونها تمنع مضاعفات خطيرة يعاني منها مرضى الجلطات الذين يتأثر لديهم البلع، مما يسبب تكرار حالات الشرقة والاختناق، والتي قد تستدعي وضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي مرارًا.

الطريقة الحديثة المعتمدة بالمنظار توفر على المريض عناء الجراحة ومخاطرها، وتساعد على سرعة التعافي والخروج من الرعاية المركزة في وقت أقصر مقارنة بالأسلوب التقليدي الجراحي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن مستشفى حميات منوف أصبحت مستعدة لاستقبال أي حالات من جميع مستشفيات المحافظة لتقديم هذا النوع من الخدمة الطبية المتقدمة، مشيرًا إلى أن التكلفة الفعلية لهذا الإجراء مرتفعة، إلا أنه يُجرى للمرضى مجانًا عن طريق خطابات التأمين الصحي وقرارات نفقة الدولة، حرصًا من الدولة على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير أفضل سبل العلاج.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المحافظة، وتفتح الباب أمام التوسع في تطبيقها بباقي المستشفيات، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم.