الانتهاء من مدرسة جديدة والاستعداد لتشغيل خدمات أخرى بـ أكتوبر الجديدة

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن الانتهاء من أعمال تنفيذ مدرسة جديدة بمنطقة غرب المطار، لخدمة سكان وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير مختلف الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

استكمال إجراءات التسليم

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ التنسيق حاليًا مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لاستكمال إجراءات التسليم، تمهيدًا لافتتاح المدرسة ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأضاف المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية لمدرستين إضافيتين بنفس المنطقة، ليصل إجمالي المدارس بغرب المطار إلى 4 مدارس، فضلًا عن تقدم الأعمال في نقطة إسعاف غرب المطار، والمتوقع دخولها الخدمة خلال الشهر المقبل، والانتهاء من تنفيذ عدد 2 حضانة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لتسليمها ودخولها الخدمة قريبًا.

