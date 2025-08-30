بـ 150 جنيه.. مفاجأة في أسعار اللحوم في الأسواق شعبة القصابين تكشف

في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الأعلاف والنقل، يشهد السوق المصري حالياً حديثاً واسعاً حول "السعر العادل" للحوم.

و يتساءل الكثير من المواطنين والتجار عن كيفية تحديد السعر الذي يوازن بين مصلحة المستهلك والمنتج.

مع تكاليف الإنتاج المرتفعة، أصبحت اللحوم من السلع التي تشهد تقلبات كبيرة في أسعارها، ما يجعل تحديد سعر عادل أمراً صعب.

وفي الوقت نفسه، تسعى شعبة القصابين والجهات المعنية إلى إيجاد حلول لضمان استقرار السوق وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة دون التأثير على جودة المنتج أو مصالح العاملين في هذا القطاع.

في هذا السياق، كشف شلبي جابر، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة، في مداخلة تلفزيونية، عن الحقائق التي وراء أسعار اللحوم الحقيقية في السوق المصرية، مشيرًا إلى تكاليف التربية والنقل والعوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار اللحوم،الحديث عن الأسعار ومطالبات بتخفيضها أثار تساؤلات عديدة حول قدرة الجزارين والقصابين على تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.

أسعار اللحوم الحية في السوق:

كشف شلبي جابر عن الأسعار الحقيقية التي يتم بها بيع اللحوم الحية في السوق المحلي، حيث يتراوح سعر كيلو اللحوم الجموسي الحي بين 140 و150 جنيهًا، ويصل إلى 160 جنيهًا في بعض الحالات حسب وزن العجل.

أما اللحوم البقري الحي، فقد تراوحت أسعارها بين 170 إلى 185 جنيهًا للكيلو، وهي أسعار للحوم البلدي التي تعتبر الأكثر شيوعًا في الأسواق المصرية.

أسعار اللحوم الفلاحي في المجازر

أوضح عضو شعبة القصابين أن اللحوم الفلاحي، وهي اللحوم التي يتم تربيتها في مناطق مختلفة من الجمهورية، تباع في المجازر بسعر يصل إلى 300 جنيه للكيلو.

هذا السعر يعتبر سعر الجملة، قبل إضافة تكلفة النقل، والربح الذي يتم تحصيله من قبل الجزارين، وهو ما يساهم في ارتفاع السعر النهائي للمستهلك.

أسباب استقرار أسعار اللحوم الحمراء

وفيما يتعلق بالأسعار الثابتة لحوم الأبقار والجاموس، أشار جابر إلى أن هذا الاستقرار يرجع إلى عدم قيام المصانع بتخفيض أسعار الأعلاف، والتي تعتبر العامل الأساسي في زيادة تكلفة التربية.

فكلما ارتفعت أسعار الأعلاف، زادت تكلفة تربية الحيوانات، وبالتالي يرتفع سعر اللحوم بشكل مباشر ،وهذا أحد العوامل التي تحد من إمكانية تخفيض الأسعار في الوقت الحالي.

في حديثه عن إمكانية تخفيض الأسعار، أكد جابر أنه يتمنى أن يصل سعر كيلو اللحمة إلى 280 جنيهًا في ظل العروض الخاصة، وهو ما يعتبره سعرًا عادلًا للمستهلك والجزار في نفس الوقت. كما أضاف أنه قبل خفض الأسعار، يجب أن يتم تقديم لحوم مميزة وصحية للمواطنين، حتى يتمكنوا من الحصول على منتج جيد دون التضحية بالجودة لصالح السعر.

أهمية ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار

أشار جابر إلى أهمية الدور الرقابي على الأسواق، لا سيما في ظل تذبذب الأسعار. وقال إن العديد من العوامل الداخلية والخارجية تساهم في تقلب أسعار اللحوم، ويجب على الجهات المعنية أن تعمل على خلق بيئة تسويقية مستقرة تضمن وصول اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين