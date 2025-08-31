محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان رؤساء الجامعة السابقين

كرم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها رؤساء الجامعة السابقين.

جاء ذلك خلال احتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ157 والذي أقيم مساء أمس بقصر محمد على بشبرا الخيمة ، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والقيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات الجامعة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتم تكريم كل من الدكتور جمال سوسة ، الدكتور جمال السعيد ، الدكتور السيد القاضي ، الدكتور علي شمس الدين، الدكتور صفوت زهران ، واسم المرحوم الدكتور حسام الدين العطار.

وخلال التكريم أشاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بدور جامعة بنها فى مختلف المجالات باعتبارها بيت الخبرة الداعم للمحافظة.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها عن سعادته بتكريم رؤساء الجامعة السابقين باعتبارهم شركاء النجاح الذين تركوا عظيم الأثر وبذلوا الجهود نحو تقدم وتميز الجامعة.