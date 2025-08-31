قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: الأهلي لن يكون ملزما بسداد شرط جزائي لـ ريبيرو حال إقالته غدًا
مجدي عبدالغني بعد خسارة الأهلي: عايزين نعرف مين جاب ريبيرو
سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في مصر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد
محمد حماقي يحيي حفل الساحل الشمالي بأجمل أغانيه
تقارير تزعم استشهاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في قصف إسرائيلي
ضربا شخصا أثناء سيرهما بدراجة نارية.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
إعلام عبري: المجلس الأمني المصغر سيناقش اليوم الخطة العسكرية فقط
علي جمعة: من أُتيح له فهم الحقيقة المحمدية ولو بشكل يسير يظل النور في قلبه دائمًا
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ26 من مصر باتجاه قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان رؤساء الجامعة السابقين

جانب من التكريم
جانب من التكريم
إبراهيم الهواري

كرم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها رؤساء الجامعة السابقين.

جاء ذلك خلال احتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ157 والذي أقيم مساء أمس بقصر محمد على بشبرا الخيمة ، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والقيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات الجامعة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتم تكريم كل من الدكتور جمال سوسة ، الدكتور جمال السعيد ، الدكتور السيد القاضي ، الدكتور علي شمس الدين، الدكتور صفوت زهران ، واسم المرحوم الدكتور حسام الدين العطار.

وخلال التكريم أشاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بدور جامعة بنها فى مختلف المجالات باعتبارها بيت الخبرة الداعم للمحافظة.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها عن سعادته بتكريم رؤساء الجامعة السابقين باعتبارهم شركاء النجاح الذين تركوا عظيم الأثر وبذلوا الجهود نحو تقدم وتميز الجامعة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

البخيل

هل يجوز للزوجة أخد مال من وراء زوجها البخيل؟.. يسري جبر يجيب

نتيجة انتخابات نقابة القراء

انتخابات نقابة القراء.. رسميا حشاد يكمل المسيرة ومعه 18 عضوا

اليوم العالمي للسرد القرآني

ملخص اليوم العالمي للسرد القرآني والعدد تجاوز 100 ألف.. فيديو وصور

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد