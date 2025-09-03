قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد غير مسبوق في الاحتجاجات الإسرائيلية.. وشارع 1 تحت الحصار
بولندا تضع أنظمة دفاعها الجوي في حالة تأهب قصوى
الرئيس السيسي: الاحتفال بالمولد النبوي فرصة عظيمة لإحياء القيم والأخلاق المحمدية
إصابة 7 أشخاص بالتسمم الغذائي في المنيا
رابط طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش على موقع وزارة التربية والتعليم
دفاع ضحية طفل المرور يطالب بتعويض 200 ألف جنيه
الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة
الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر
انفوجراف..البورصة السلعية سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية للتسعير العادل عبر العرض والطلب
وزير الخارجية يطالب بالضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار بغزة
أتربة نتيجة صيانة المبنى.. محافظة القاهرة تنفي تصاعد أدخنة من سنترال رمسيس
لوفيجارو : تركيا تطمح للتفوق على فرنسا ببناء أكبر حاملة طائرات
حملة تفتيشية مكثفة على 6 محال عامة بالغردقة لضبط الأسواق

ابراهيم جادالله

في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، وحرصاً على تحقيق الانضباط في الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدد (6 ) من المحلات العامة عبارة عن مطاعم و كافيهات ومحل عصائر .

تأتي هذه الحملة ضمن خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية .

وقد أسفرت الحملة عن :

( تحرير (3) محاضر عدم اعلان اسعار ، وتحرير عدد (6 محضر نظافة ، وعدد (6) إنذارات لعدم وجود رخصة أشغال وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والسلامة والصحة المهنية والبيئية وأكد اللجنة على تلافي جميع الملاحظات

كما تم اعدام حوالي (2) كيلو أواني المونيوم وعدد من المواد الغذائية لتغير خصائها الطبيعية والغذائية

كما نبهت اللجنة على ضرورة التوجه للحي لانهاء اجراءات السجل البيئي والتراخيص اللازمة

نفذت اللجنة بمعرفة الصحة والتموين والطب البيطري والبيئية مدينة والسلامة المهنية وايضا هيئة سلامة الغذاء، تحت إشراف مدير البيئة بالمدينة .

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

محمد صلاح

محمد صلاح: التأقلم مع إيكيتيكي صعب .. وبكيت لهذا السبب

تحرير 138 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

تحرير 138 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 10 ملايين جنيه

بقيمة 10 ملايين جنيه.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

طاجن السمك المغربي .. نكهة البحر بالتوابل الشرقية

الهلال الأحمر يدفع بـ 2700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة | صور

أعراض تعب البنكرياس.. علامات لا يجب تجاهلها

كيف تختبر التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

