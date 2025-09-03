حملة تفتيشية مكثفة على 6 محال عامة بالغردقة لضبط الأسواق

في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، وحرصاً على تحقيق الانضباط في الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدد (6 ) من المحلات العامة عبارة عن مطاعم و كافيهات ومحل عصائر .

تأتي هذه الحملة ضمن خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية .

وقد أسفرت الحملة عن :

( تحرير (3) محاضر عدم اعلان اسعار ، وتحرير عدد (6 محضر نظافة ، وعدد (6) إنذارات لعدم وجود رخصة أشغال وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والسلامة والصحة المهنية والبيئية وأكد اللجنة على تلافي جميع الملاحظات

كما تم اعدام حوالي (2) كيلو أواني المونيوم وعدد من المواد الغذائية لتغير خصائها الطبيعية والغذائية

كما نبهت اللجنة على ضرورة التوجه للحي لانهاء اجراءات السجل البيئي والتراخيص اللازمة

نفذت اللجنة بمعرفة الصحة والتموين والطب البيطري والبيئية مدينة والسلامة المهنية وايضا هيئة سلامة الغذاء، تحت إشراف مدير البيئة بالمدينة .