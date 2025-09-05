أوكرانيا: لا زيارة لموسكو.. ونستعد لضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى

أكد غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الأوكرانية كييف، أن الرئاسة الأوكرانية نفت بشكل قاطع وجود أي خطط لزيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى روسيا أو إلى العاصمة موسكو، سواء على المدى القريب أو البعيد.

وأضاف مناف، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تصريحات مستشاري الرئيس الأوكراني جاءت واضحة بأن زيلينسكي لن يتواجد على الأراضي الروسية، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين الطرفين، والتوتر السياسي المتصاعد.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الرئاسة الأوكرانية تستعد لشن هجمات صاروخية وهجمات تكتيكية تستهدف مواقع روسية، سواء داخل الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية، أو داخل العمق الروسي نفسه، وذلك ضمن استراتيجية هجومية جديدة تمهد لها أوكرانيا بدعم من حلفائها.

ولفت المراسل إلى أن هذه الخطط تُعد جزءًا من تصعيد واضح في نبرة الرئاسة الأوكرانية، خاصة بعد تصريحات رسمية تؤكد أن أوكرانيا ستتلقى صواريخ بعيدة المدى في المرحلة المقبلة، وهو ما يعزز قدرتها على تنفيذ ضربات استراتيجية في عمق روسيا.

وبحسب المعلومات التي أوردها مناف، فإن الجيش الأوكراني بات يعتمد بشكل متزايد على صواريخ محلية الصنع، من بينها: «صواريخ فلامينجو والذي تعد صواريخ بعيدة المدى، طُورت محليًا، وتتميز بقدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة على مسافات كبيرة، بالإضافة إلى صواريخ بلانيتسيه، وهي من الصواريخ الباليستية التي تم تصنيعها داخل الأراضي الأوكرانية، وتُعد إحدى الأدوات الاستراتيجية الجديدة في ترسانة الدفاع والهجوم الأوكرانية.