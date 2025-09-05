قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
جناح صناعي مصري رسمي في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
أوكرانيا: لا زيارة لموسكو.. ونستعد لضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى

إسراء صبري

أكد غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الأوكرانية كييف، أن الرئاسة الأوكرانية نفت بشكل قاطع وجود أي خطط لزيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى روسيا أو إلى العاصمة موسكو، سواء على المدى القريب أو البعيد.

وأضاف مناف، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تصريحات مستشاري الرئيس الأوكراني جاءت واضحة بأن زيلينسكي لن يتواجد على الأراضي الروسية، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين الطرفين، والتوتر السياسي المتصاعد.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الرئاسة الأوكرانية تستعد لشن هجمات صاروخية وهجمات تكتيكية تستهدف مواقع روسية، سواء داخل الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية، أو داخل العمق الروسي نفسه، وذلك ضمن استراتيجية هجومية جديدة تمهد لها أوكرانيا بدعم من حلفائها.

ولفت المراسل إلى أن هذه الخطط تُعد جزءًا من تصعيد واضح في نبرة الرئاسة الأوكرانية، خاصة بعد تصريحات رسمية تؤكد أن أوكرانيا ستتلقى صواريخ بعيدة المدى في المرحلة المقبلة، وهو ما يعزز قدرتها على تنفيذ ضربات استراتيجية في عمق روسيا.

وبحسب المعلومات التي أوردها مناف، فإن الجيش الأوكراني بات يعتمد بشكل متزايد على صواريخ محلية الصنع، من بينها: «صواريخ فلامينجو والذي تعد صواريخ بعيدة المدى، طُورت محليًا، وتتميز بقدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة على مسافات كبيرة، بالإضافة إلى صواريخ بلانيتسيه، وهي من الصواريخ الباليستية التي تم تصنيعها داخل الأراضي الأوكرانية، وتُعد إحدى الأدوات الاستراتيجية الجديدة في ترسانة الدفاع والهجوم الأوكرانية.

كييف الرئاسة الأوكرانية روسيا موسكو

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

جولة مرورية بمساجد الإسكندرية

لمتابعة سير العمل.. جولة مرورية بمساجد الجمرك بالإسكندرية

افتتاح مسجد جديد

افتتاح مسجدين جديدين بسيدي سالم والحامول في كفر الشيخ.. صور

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يُناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش المالي والإداري

بالصور

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

