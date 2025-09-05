بوتين: روسيا ستلتزم بالاتفاقيات بشأن أوكرانيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الروسي بوتين، قال إن هناك الكثير في الولايات المتحدة على استعداد لاستئناف أو بدء عمل جديد مع روسيا، وأنه لا بد من إيجاد حل سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.



وأضاف الرئيس الروسي أن أي قوات عسكرية في أوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة لروسيا، ولدينا حوار مفتوح مع الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا.

وأوضح أن روسيا ستلتزم بالاتفاقيات، ولا جدوى من نشر قوات عسكرية في أوكرانيا حال التوصل إلى اتفاق سلام، وهناك عقبات قانونية في أوكرانيا أمام أي اتفاق محتمل بشأن الأراضي.

وأضاف أن عضوية أوكرانيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي حق قانوني لها، ولدينا حوار مفتوح مع ترامب، ولكل دولة الحق في خياراتها الأمنية لكن دون الإضرار بالدول المجاورة.