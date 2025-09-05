شعبة الدواء: لدينا نقص في 200 نوع.. وياسمين عز: الشركات تضغط لرفع الأسعار

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن أزمة الدواء في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الشركات التي تعمل في مجال الدواء تضغط من اجل رفع أسعار الدواء.

وتابع الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن عدم توافر للدواء يأتي من الشركات بهدف رفع أسعار الدواء، متابعا أن هناك بديل للأدوية المصرية المحلي.

وأشار إلى أن أدوية أخرى مستوردة لها بدائل قليلة، مؤكدا أن هناك 200 نوع دواء ناقص في السوق المحلي بعد أن كانوا 2 الف نوع.

ومن جانبها أشارت الإعلامية ياسمين عز، ال أن السبب في هذه الأزمة هى شركات الأدوية التي تريد رفع اسعار الدواء وبالتللي تتضغط من خلال عدم توافر الدواء.

