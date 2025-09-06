رسائل قوية من وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مع مفوض الأونروا

قالت فرح الخولي، مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إن مصطلح «التهجير الطواعي» الذي تروّجه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو أكذوبة وهراء لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنه في الواقع تهجير قسري يُمارس ضد الفلسطينيين، ويدفع بهم نحو جنوب قطاع غزة باتجاه المعبر المصري.

وأبرزت “الخولي”، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، تصريحات وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، حيث أكد أن مصر هي منقذ رئيسي للقطاع، إذ يدخل عبر معبرها 70% من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في ظل جهود مستمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

استمرار الأزمة والعدوان على الفلسطينيين

وأضافت أن الوزير عبد العاطي، لفت إلى أن قطاع غزة يعاني منذ ما يقارب 700 يومًا من القصف المتواصل والتجويع الممنهج من قبل قوات الاحتلال، مؤكداً ثبات موقف مصر ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الأزمة، مع التركيز على ضرورة وقف العدوان لتحقيق أي تقدم إنساني أو سياسي.