الكشف على 104 مواطنين خلال القافلة الطبية بوحدة الجرف الصحية بالقصير

ضمن مبادرة «حياة كريمة» و١٠٠ مليون صحة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة

قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمتابعة أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بوحدة الجرف الصحية ، على مدار يومان، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على 104 مواطن, كما تم تقديم العلاج بالمجان والكشف بعيادات الباطنة والأسنان والأطفال

وعلى هامش أعمال القافلة أقيمت ندوات تثقيفية لعدد من السيدات تتضمن أهمية الحفاظ على الصحة العامة بحضور ممثلين عن إدارة الأزهر والتثقيف الصحى