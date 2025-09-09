قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
طارق أبو العينين: تمتعنا باستقبال حافل في بوركينا فاسو.. ونتأهب لمباراة تاريخية
الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاقاته في محيط رام الله
بسبب الأهلي.. ميدو يكشف حقيقة عقاب حسام حسن لمصطفى محمد
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025
عدلي القيعي: بكيت بعد أن قامت ابنتي بتأليف أغنية "بنت أبويا"
الاحتلال الإسرائيلي يقصف برج السلام وسط غزة
أخبار العالم

أ ش أ

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، معظم الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المحيطة بمدينتي رام الله والبيرة والقرى والبلدات المحيطة بهما.


وأدى إغلاق الحواجز العسكرية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إلى عدم قدرة المواطنين على التنقل في أرجاء المحافظة أو الدخول والخروج منها والوصول إلى منازلهم، ما أسفر عن تقطع السبل لأعداد كبيرة من المواطنين.


ومن جانبها، أعلنت بلدية بيرزيت عن استقبال المواطنين العالقين على حواجز الاحتلال في مقر اللجنة الشعبية وسط البلدة، وذلك في إطار التخفيف من معاناة الأهالي وتقديم التسهيلات الممكنة، فيما أعلنت هيئات أعلنت هيئات محلية أخرى ومواطنين عن مبادرات مشابهة.


وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت حاجز عين سينيا العسكري لمدة ساعة واحدة ابتداءً من التاسعة مساءً، فيما فتحت الحاجز العسكري المقام على جسر قرية بيت سيرا غرب رام الله.


وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال سمحت للنساء والأطفال بالمرور من الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، والذي يؤدي منها أيضا إلى قريتي خربثا المصباح وبيت لقيا المجاورتين.


من جانب آخر ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة بيت لحم بدعوى إعادة مجندات في جيش الاحتلال بعد دخولهن المنطقة بالخطأ ، كما أغلقت البوابات الحديدية لقرى أم سلمونة والمنشية وجورة الشمعة.

