الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاقاته في محيط رام الله

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، معظم الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المحيطة بمدينتي رام الله والبيرة والقرى والبلدات المحيطة بهما.



وأدى إغلاق الحواجز العسكرية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إلى عدم قدرة المواطنين على التنقل في أرجاء المحافظة أو الدخول والخروج منها والوصول إلى منازلهم، ما أسفر عن تقطع السبل لأعداد كبيرة من المواطنين.



ومن جانبها، أعلنت بلدية بيرزيت عن استقبال المواطنين العالقين على حواجز الاحتلال في مقر اللجنة الشعبية وسط البلدة، وذلك في إطار التخفيف من معاناة الأهالي وتقديم التسهيلات الممكنة، فيما أعلنت هيئات أعلنت هيئات محلية أخرى ومواطنين عن مبادرات مشابهة.



وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت حاجز عين سينيا العسكري لمدة ساعة واحدة ابتداءً من التاسعة مساءً، فيما فتحت الحاجز العسكري المقام على جسر قرية بيت سيرا غرب رام الله.



وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال سمحت للنساء والأطفال بالمرور من الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، والذي يؤدي منها أيضا إلى قريتي خربثا المصباح وبيت لقيا المجاورتين.



من جانب آخر ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة بيت لحم بدعوى إعادة مجندات في جيش الاحتلال بعد دخولهن المنطقة بالخطأ ، كما أغلقت البوابات الحديدية لقرى أم سلمونة والمنشية وجورة الشمعة.