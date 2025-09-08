قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك
أحمد عادل: زيزو رفض 80 مليون من الزمالك وفضل بطولات واستقرار الأهلي
مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن
أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية
ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا
غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
طارق أبو العينين: تمتعنا باستقبال حافل في بوركينا فاسو.. ونتأهب لمباراة تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر بداكار: القاهرة مهتمة بتطوير العلاقات مع السنغال في مجال الصحة

سفير مصر بداكار يؤكد اهتمام القاهرة بتطوير العلاقات مع السنغال
سفير مصر بداكار يؤكد اهتمام القاهرة بتطوير العلاقات مع السنغال
أ ش أ

أكد السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، خلال لقائه بسكرتير عام وزير الصحة السنغالية سيرجن مباي، اهتمام الدولة المصرية بتطوير العلاقات مع السنغال ومع كل الأشقاء الأفارقة في قطاع الصحة، ومواصلة دعمهم بالخبرات في جميع التخصصات.

واشار إلى أن هذا الدعم يتنوع ما بين، الإمداد بالقوافل الطبية، أو الأدوية واللقاحات والتطعيمات، وتقنيات تصنيعها وإنتاجها، وهو ما يستوجب الآتي:

- التعرف على أولويات احتياجاتهم المُلِحَّة.

- التعاون في بناء وتأهيل المراكز الطبية من "مستشفيات، ومستوصفات، وتدريب للأطباء والممرضين والكوادر الفنية.

- التوازي مع التعاون في إنشاء خطوط تصنيع طبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

واستعرض السفير، الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتغطية احتياجات الدواء في القارة، بتكلفة معقولة كإنتاج محلي ذي كفاءة عالية.

وأعرب عن استعداد مصر لدعم السنغال بالقوافل الطبية والأطباء في مجال الرمد - إعتام العدسة/الماء الأبيض، والالتهاب الكبدي الوبائي، كما أبدى تطلع مصر لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة.

ومن جانبه، أثنى سكرتير عام وزير الصحة السنغالية على حرص الحكومة المصرية لمساندة أشقائها، وأبدى استعداده لإبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الشركات المصرية.

وأضاف أن كل قطاعات الصحة في بلاده في حاجة ماسة للتنمية والتطوير، من خلال المنح والدورات التدريبية للأطباء والممرضين والفنيين والتحاليل الطبية والمعامل واللقاحات، بالإضافة لتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة.

السفير خالد عارف سفير مصر بداكار سكرتير عام وزير الصحة السنغالية سيرجن مباي الدولة المصرية تطوير العلاقات مع السنغال قطاع الصحة القوافل الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

احتفالية المولد النبوي

وكيل الأزهر ورئيس الجامعة ورئيس القطاع يشهدون احتفالية مدن البعوث بذكرى المولد النبوي

الحجاب

ما حكم من ترتدي الحجاب ثم تخلعه بعد فترة؟.. أمين الإفتاء يجيب

علوم الأزهر ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر

علوم الأزهر ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر.. صور

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد