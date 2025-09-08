سفير مصر بداكار: القاهرة مهتمة بتطوير العلاقات مع السنغال في مجال الصحة

أكد السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، خلال لقائه بسكرتير عام وزير الصحة السنغالية سيرجن مباي، اهتمام الدولة المصرية بتطوير العلاقات مع السنغال ومع كل الأشقاء الأفارقة في قطاع الصحة، ومواصلة دعمهم بالخبرات في جميع التخصصات.

واشار إلى أن هذا الدعم يتنوع ما بين، الإمداد بالقوافل الطبية، أو الأدوية واللقاحات والتطعيمات، وتقنيات تصنيعها وإنتاجها، وهو ما يستوجب الآتي:

- التعرف على أولويات احتياجاتهم المُلِحَّة.

- التعاون في بناء وتأهيل المراكز الطبية من "مستشفيات، ومستوصفات، وتدريب للأطباء والممرضين والكوادر الفنية.

- التوازي مع التعاون في إنشاء خطوط تصنيع طبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

واستعرض السفير، الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتغطية احتياجات الدواء في القارة، بتكلفة معقولة كإنتاج محلي ذي كفاءة عالية.

وأعرب عن استعداد مصر لدعم السنغال بالقوافل الطبية والأطباء في مجال الرمد - إعتام العدسة/الماء الأبيض، والالتهاب الكبدي الوبائي، كما أبدى تطلع مصر لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة.

ومن جانبه، أثنى سكرتير عام وزير الصحة السنغالية على حرص الحكومة المصرية لمساندة أشقائها، وأبدى استعداده لإبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الشركات المصرية.

وأضاف أن كل قطاعات الصحة في بلاده في حاجة ماسة للتنمية والتطوير، من خلال المنح والدورات التدريبية للأطباء والممرضين والفنيين والتحاليل الطبية والمعامل واللقاحات، بالإضافة لتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة.