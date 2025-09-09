هل يُعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قول فتاة لشاب "زوجتك نفسي" عبر الهاتف أو المراسلات الإلكترونية، وقبول الشاب بذلك، لا يُعتبر زواجًا شرعيًا، مؤكّدًا أن الزواج له أركان وشروط محددة لا يصح إتمامه بدونها، ومنها وجود الولي والشهود العادلين وصيغة النكاح الصحيحة.

وأضاف خلال، أن ما يحدث أحيانًا من مثل هذه الألفاظ في المكالمات أو التطبيقات الحديثة يُعد خطيرًا، لأنه يُخرج الناس عن ضوابط الشرع ويؤدي إلى ضياع الحقوق ومصائب اجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال غير جائزة شرعًا ولا تُترتب عليها أي آثار الزواج الصحيح.

ونصح الشيخ محمد كمال الشباب والفتيات بالالتزام بالطرق الشرعية للزواج، قائلاً: "من أراد الزواج يجب أن يأتي للولي أو الأهل ويطلب يد البنت بالطرق المعروفة، ويدخل البيت من الباب لا من الشباك، حتى يكون الزواج صحيحًا شرعًا وتقام الأسرة على منهج الله تعالى".