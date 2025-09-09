تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار الكويتي اليوم

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي، بنسبة 0.08%؛ ليصل إلى مستوى 0.304 دينار، فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 0.358 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية لأسعار العملات، اليوم الثلاثاء، أن سعر صرف الجنيه الإسترليني سجل ارتفاعا أمام الدينار الكويتي بنسبة 0.45% ليستقر عند مستوى 0.413 دينار.

وأشار البنك إلى أن سعر الفرنك السويسري ارتفع أيضا أمام الدينار الكويتي بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 0.384 دينار، بينما استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.