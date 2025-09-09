"حقك تنظمي".. تدشين الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقليوبية

أطلقت مديرية الصحة بالقليوبية، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بتنمية الأسرة ودعم برامج الصحة الإنجابية، وبرعاية الإدارة المركزية لتنمية الأسرة.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك بتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنمية الأسرة بالمديرية، حيث تم متابعة سير العمل في أول أيام الحملة من خلال المرور على الإدارة الصحية بقليوب (الوحدة الصحية بصنافير – الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة – المركز الطبي بقليوب البلد – مكتب الصحة).



وشهدت الحملة، تنفيذ ندوة إعلامية توعوية بالجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، تناولت موضوعات متنوعة تخص تنمية الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الحملة، وضرورة توفير المشورة الجيدة للمنتفعات لزيادة الوعي باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم تحويل عدد من السيدات المنتفعات لاستخدام هذه الوسائل سواء من الجدد أو المترددات، في إطار حرص الحملة على تقديم خدمات ذات جودة تسهم في رفع وعي المجتمع وتحقيق أهداف الصحة الإنجابية.



يذكر أن الحملة التنشيطية تستهدف جميع مراكز وقرى المحافظة، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا للمواطنات.