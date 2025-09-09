قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
أخبار العالم

السفارة الأمريكية بالدوحة تأمر رعاياها بـ"الاحتماء في مقرها" بعد الضربة الاسرائيلية لقادة حماس

علي صالح

أصدرت السفارة الأمريكية في قطر، في منشور على منصة X، أمرًا بـ"الحماية في مكانها" لمنشآتها وأفرادها، داعية المواطنين الأمريكيين في البلاد إلى اتخاذ الحيطة وملازمة مواقعهم حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء الأجنبية.

وجاء في بيان السفارة “لقد رأينا تقارير عن ضربات صاروخية تحدث في الدوحة. أصدرت السفارة الأمريكية أمرًا بإيواء من في مكانه لمنشآتهم. يُنصح المواطنون الأمريكيون بالاحتماء في أماكنهم.”

وهذه الخطوة جاءت بناءً على حرص الاحتياط الشديد، دون ذكر تفاصيل أو تحديد تهديدات محددة. 

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية القطرية عبر المتحدث الرسمي ماجد الأنصاري أن الوضع الأمني مستقر داخل البلاد، وأن التحذيرات من بعض السفارات لا تعكس وجود تهديدات محددة، مشددةً على أن السلطات القطرية تتابع الأوضاع عن كثب لتأمين الجميع 

وقد تسبّبت هذه التوجيهات في إثارة حالة من الارتباك داخل المؤسسات الأمريكية في الدوحة؛ فقد أصدرت بعض الجامعات والمدارس تعليمات خاصة للطلاب والموظفين، إذ أمرت بعضها بالإخلاء، بينما دعت أخرى إلى التنقل إلى منازلهم كإجراء احترازي مؤقت 
 

جاء هذا التحذير في ظل توترات متصاعدة بالمنطقة بعد أن شنّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع نووية إيرانية، ما أثار تهديدات انتقامية من طهران، واشتعلت حالة تأهب في عدد من الدول الخليجية، خاصة تلك التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية مثل قاعدة العديد الجوية في قطر، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط

اسرائيل غزة قطر حماس الدوحة

