السفارة الأمريكية بالدوحة تأمر رعاياها بـ"الاحتماء في مقرها" بعد الضربة الاسرائيلية لقادة حماس

أصدرت السفارة الأمريكية في قطر، في منشور على منصة X، أمرًا بـ"الحماية في مكانها" لمنشآتها وأفرادها، داعية المواطنين الأمريكيين في البلاد إلى اتخاذ الحيطة وملازمة مواقعهم حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء الأجنبية.

وجاء في بيان السفارة “لقد رأينا تقارير عن ضربات صاروخية تحدث في الدوحة. أصدرت السفارة الأمريكية أمرًا بإيواء من في مكانه لمنشآتهم. يُنصح المواطنون الأمريكيون بالاحتماء في أماكنهم.”

وهذه الخطوة جاءت بناءً على حرص الاحتياط الشديد، دون ذكر تفاصيل أو تحديد تهديدات محددة.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية القطرية عبر المتحدث الرسمي ماجد الأنصاري أن الوضع الأمني مستقر داخل البلاد، وأن التحذيرات من بعض السفارات لا تعكس وجود تهديدات محددة، مشددةً على أن السلطات القطرية تتابع الأوضاع عن كثب لتأمين الجميع

وقد تسبّبت هذه التوجيهات في إثارة حالة من الارتباك داخل المؤسسات الأمريكية في الدوحة؛ فقد أصدرت بعض الجامعات والمدارس تعليمات خاصة للطلاب والموظفين، إذ أمرت بعضها بالإخلاء، بينما دعت أخرى إلى التنقل إلى منازلهم كإجراء احترازي مؤقت



جاء هذا التحذير في ظل توترات متصاعدة بالمنطقة بعد أن شنّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع نووية إيرانية، ما أثار تهديدات انتقامية من طهران، واشتعلت حالة تأهب في عدد من الدول الخليجية، خاصة تلك التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية مثل قاعدة العديد الجوية في قطر، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط