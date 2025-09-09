بسبب المخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على والدته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والدته بالسب والضرب وسرقة محتويات مسكنها بالقاهرة وبيعها لتعاطى المواد المخدرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبإستدعاء السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبسؤالها أفادت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين نجلها الظاهر بمقطع الفيديو بسبب رغبته فى بيع أحد أجهزة المنزل الكهربائية ورفضها ذلك وقيام نجلها الثانى بتصوير الواقعة ونشرها بمواقع التواصل الإجتماعى دون علمها للضغط إعلامياً لضبط شقيقه ، لرفضها إتخاذ إجراء قانونى ضده

وأمكن ضبط نجليها (مقيمان بذات العنوان) وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





