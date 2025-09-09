وزارة السياحة والآثار تنظم رحلة سياحية للفائزين في مسابقة ثقافة بلادي

نظمت، اليوم، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة سياحية للفائزين في النسخة الثانية من مسابقة "ثقافة بلادي" التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الإسكندرية.

وتهدف مسابقة " ثقافة بلادي" إلى تعريف الطلاب الوافدين بثقافة وقيم وتقاليد المجتمع المصري، وتنمية روح التعاون بينهم وبين زملائهم المصريين.

ومن جانبه، أشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار إلى اهتمام الوزارة بتنظيم رحلات سياحية للفائزين بهذه المسابقة منذ انطلاق نسختها الأولى وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الترويجية للمقصد السياحي المصري وتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية متميزة على مستوى العالم وكذلك تنشيط السياحة الداخلية، لافتاً إلى أن تنظيم رحلات سياحية للطلاب الوافدين يساهم في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري وتعريف هؤلاء الطلاب بالمقومات السياحية والأثرية العديدة والمتنوعة التي يذخر بها المقصد السياحي المصري مما يساهم في جعلهم عند عودتهم إلي بلادهم سفراء للسياحة المصرية.

كما أوضح المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الرحلات تساهم أيضاً في تنمية الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع ولاسيما الأجيال الجديدة من الواعظين والواعظات لدورهم الهام في توعية الأجيال القادمة.

وخلال الرحلة السياحية، قام المشاركون بزيارة متحف المجوهرات الملكية والمتحف اليونانى الرومانى حيث قاموا بجولات داخل قاعات المتحفين تعرفوا خلالها على تاريخ هذه المتاحف وما تحويه من قطع ومقتنيات أثرية، وقد رافقهم خلال الزيارة عدد من أعضاء مكتب الهيئة بالإسكندرية، كما تم توزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عليهم والتي تبرز أماكن الجذب السياحي المختلفة بمصر ولاسيما بمدينة الإسكندرية.

وفي ختام الرحلة السياحية، أعرب المشاركون بها عن إعجابهم الشديد بأجواء مدينة الإسكندرية وبما شاهدوه من قطع أثرية خلال الزيارة ساهمت في إثراء معرفتهم بالحضارة المصرية العريقة وبتاريخ مدينة الإسكندرية.