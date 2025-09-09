حزب السادات: استهداف إسرائيل لقيادات حماس في قطر تصعيد خطير يهدد بتوسيع دائرة الصراع

أدان النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، استهداف إسرائيل لقيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماع لوفد من الحركة، مؤكدا أن ما جرى يمثل اعتداء صارخا على الأعراف والقوانين الدولية، وتجاوزا خطيرا يمس سيادة دولة شقيقة وأمنها واستقرارها.

وشدد السادات، على أن مثل هذه الممارسات الإسرائيلية لا تزيد المنطقة إلا توترا ودمارا وتدفع الشرق الأوسط إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.

كما أشار إلى أهمية الالتفاف حول الرؤية المصرية التي طالما حذرت من خطورة اتساع دائرة الصراع، ونادت بضرورة إحياء مسار السلام العادل والشامل عبر حل الدولتين، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد السادات أن السياسات الإسرائيلية باتت تمثل خطراً مباشراً على الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أن الاحتلال يصر على انتهاك كل المواثيق الدولية من خلال استهداف المدنيين وتوسيع دائرة الدم والدمار خارج الأراضي الفلسطينية، في سلوك عدواني يكشف عن عقلية استعمارية توسعية لا تؤمن بالسلام ولا تستجيب لأي مساع للحلول السياسية.