مكتب نتنياهو: اسرائيل خططت ونفذت عملية قطر دون تدخل من أطراف خارجية
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
برلمان

حزب السادات: استهداف إسرائيل لقيادات حماس في قطر تصعيد خطير يهدد بتوسيع دائرة الصراع

عبد الرحمن سرحان

أدان النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، استهداف إسرائيل لقيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماع لوفد من الحركة، مؤكدا أن ما جرى يمثل اعتداء صارخا على الأعراف والقوانين الدولية، وتجاوزا خطيرا يمس سيادة دولة شقيقة وأمنها واستقرارها.

وشدد السادات، على أن مثل هذه الممارسات الإسرائيلية لا تزيد المنطقة إلا توترا ودمارا وتدفع الشرق الأوسط إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.

كما أشار إلى أهمية الالتفاف حول الرؤية المصرية التي طالما حذرت من خطورة اتساع دائرة الصراع، ونادت بضرورة إحياء مسار السلام العادل والشامل عبر حل الدولتين، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد السادات أن السياسات الإسرائيلية باتت تمثل خطراً مباشراً على الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أن الاحتلال يصر على انتهاك كل المواثيق الدولية من خلال استهداف المدنيين وتوسيع دائرة الدم والدمار خارج الأراضي الفلسطينية، في سلوك عدواني يكشف عن عقلية استعمارية توسعية لا تؤمن بالسلام ولا تستجيب لأي مساع للحلول السياسية.

حزب السادات عفت السادات لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ إسرائيل قيادات حركة حركة حماس

