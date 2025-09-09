15 دقيقة .. إصابة مرموش ويدخل أسامة فيصل في مباراة مصر وبوركينا فاسو

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة مصر وبوركينا فاسو بالتعادل السلبي، في اللقاء الذى يجمعهما حالياً على ملعب إستاد 4 أغسطس في الجولة الثامنة من دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاء تسلل على لاعب مصر مروان عطية بعد التمركز الخاطئ خلف مدافعي بوركينا فاسو في الدقيقة 2.

وتوقفت المباراة بعد إصابة عمر مرموش ودفع الجهاز الطبي لعلاجه على أرض الملعب فى الدقيقة 4 ليكمل المباراة.

وسقط عمر مرموش مرة أخرى دون تدخل أي لاعب فى الدقيقة 7 ، وخرج من أرض الملعب لتلقيه العلاج المناسب.

ودفع حسام حسن بـ أسامة فيصل بدلاً من عمر مرموش فى الدقيقة 9.