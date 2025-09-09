إطلاق صاروخ باليستي حوثي من اليمن باتجاه وسط إسرائيل

أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن صاروخًا باليستيًا أُطلق من اليمن، نفذه جماعة الحوثي، باتجاه وسط إسرائيل، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مناطق مختلفة مثل القدس والمستوطنات بالضفة الغربية والمناطق القريبة من البحر الميت

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية (IDF) أنها اعترضت الصاروخ باستخدام نظام الدفاع الجوي، دون ورود تقارير عن سقوط أضرار أو وقوع إصابات

ويبلغ عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون تجاه إسرائيل منذ مارس 2025 نحو 81 صاروخًا، إلى جانب عشرات الطائرات بدون طيار (الدرونات)

وتمكن الحوثيون، وهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، من توجيه ضربات طويلة المدى تجاه إسرائيل ودول أخرى، في ما يمثل تضامنًا معلنًا ودائمًا مع الفلسطينيين في غزة

وفي عدة حوادث سابقة، تم تصعيد هذه الهجمات، من بينها محاولة استهداف مطار بن غوريون في مايو 2025 بصاروخ “هايبرسونيك” أطلقه الحوثيون، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص وتوقف مؤقت لحركة الرحلات الجوية

وتلجأ إسرائيل إلى استراتيجيات دفاعية متقدمة، منها أنظمة مثل Arrow-3 لاعتراض الصواريخ العابرة للمدى خلال الأشهر الأخيرة

كما ترد إسرائيل بالهجمات الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن، خاصة في الحديدة وصنعاء، حيث استُهدفت بنى تحتية ومواقع عسكرية قيادية

وتشير التطورات إلى تصعيد واضح في نطاق الحرب، تستهدف قلب العمق الإسرائيلي وتعرض المدنيين والمنشآت المدنية للخطر، ما يثير مخاوف جدية من احتمال نشوب مواجهة مفتوحة متعددة الجبهات.

من جانب آخر، يطرح هذا التوتر تحديات لجهود الوساطة الدولية في الشرق الأوسط، ويؤكد من جديد أن أي مسار لإعادة الاستقرار الإقليمي لن يكون ممكنًا بدون معالجة هذه الأبعاد الأمنية الجديدة على نحو عاجل.