هاني سليمان: الغارة الإسرائيلية في الدوحة تحول خطير في قواعد الاشتباك ويهدد مستقبل المفاوضات

في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل وتبدل معادلات الصراع في المنطقة، شكلت الغارة التي استهدفت وفد حركة حماس في الدوحة صدمة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة، بعدما اعتبرت اختراقًا لسيادة دولة قطر وتهديدًا مباشرًا لقواعد الوساطة والجهود الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الخبير السياسي هاني سليمان في تصريحات خاصة أن العملية تمثل تحولًا نوعيًا في قواعد الاشتباك، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على مستقبل المفاوضات والعلاقات الإقليمية.

هاني سليمان: استهداف الدوحة خرق سافر للسيادة وانعكاساته ستطال العلاقات الإقليمية والدولية



قال الخبير السياسي هاني سليمان إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وفد حركة حماس في الدوحة تمثل تحولًا نوعيًا وخطيرًا في قواعد الاشتباك، مؤكدًا أن اختيار إسرائيل للتوقيت والمكان يحمل دلالات واضحة على أنها لم تعد تبالي بالاعتبارات الدولية أو ردود الأفعال المتوقعة، بل يضع نتنياهو نصب عينيه فقط تحقيق أهدافه بعيدًا عن أي حسابات.

وأكد سليمان أن العملية تجسد خرقًا سافرًا للسيادة والقانون الدولي، فضلًا عن أنها تمس بشكل مباشر علاقات إسرائيل مع دول إقليمية مؤثرة، لافتًا إلى أن قطر ليست دولة عادية وإنما لعبت دور الوسيط في العديد من جولات التفاوض، بل واستضافت وفودًا إسرائيلية في أوقات سابقة.

وشدد على أن استهداف الدوحة سيترك تداعيات خطيرة على مسار المفاوضات بعد إعلان قطر تعليق وساطتها، وهو ما ينعكس سلبًا على المشهد الدبلوماسي والسياسي ويؤثر كذلك على العلاقات الإسرائيلية–القطرية والإسرائيلية–العربية.

وأوضح سليمان أن قطر قد تتخذ إجراءات متشددة في علاقاتها مع إسرائيل، وأن التوتر قد يمتد بدرجة معينة ليشمل علاقتها بالولايات المتحدة، خاصة مع ما تردد عن وجود طائرات استطلاع أمريكية وبريطانية في الأجواء بالتزامن مع العملية. وأضاف أن “استهداف قيادات حماس داخل الأراضي القطرية عمل غير مسبوق يمثل نقلة خطيرة في قواعد الاشتباك ويعبر عن مزيد من العداء الإسرائيلي لمكونات عربية ذات ثقل سياسي ودبلوماسي مهم”.

وأشار إلى أن قواعد الاشتباك التقليدية التي اعتادتها إسرائيل في صراعاتها مع حماس أو حزب الله أو حتى إيران، كانت تدور في مناطق نفوذ هذه القوى، لكن نقل العمليات إلى عواصم عربية ليست طرفًا مباشرًا في الصراع يمثل تهديدًا كبيرًا.

وقال إن “القيام بهذا العمل داخل قطر لا يعني استهداف الدوحة فقط، وإنما يوجه إنذارًا لبقية دول الخليج وربما الدول العربية الأخرى، وكأن إسرائيل تمهد لتوسيع دائرة انتهاكاتها دون الاعتراف بوجود خطوط حمراء”.

وأضاف سليمان أن هذا الانتهاك الجسيم ستكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل الوساطة القطرية في الملف الفلسطيني، مرجحًا أن تنسحب الدوحة من جهودها، ما سيؤدي إلى زيادة التوتر مع إسرائيل وربما يؤثر على علاقاتها مع واشنطن.

وأكد أن إسرائيل باتت في مرحلة فارقة، حيث تسعى إلى تغيير قواعد اللعبة باستمرار ورسم خطوط حمراء جديدة، مستفيدة من الدعم الأمريكي المباشر وعجز المجتمع الدولي.

وحذر من أن هذه المغامرات الإسرائيلية قد لا تقتصر على قطر أو دول الخليج فقط، بل من المحتمل أن تمتد إلى مصر أيضًا، معتبرًا أن “نتنياهو يخوض مقامرة محفوفة بالمخاطر قد تترتب عليها عواقب وخيمة”



