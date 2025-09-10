قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل جديدة لعدوان إسرائيل على قطر: 10 طائرات حربية شاركت في العملية
تهديد علني من إسرائيل: لن نتوقف عن استهداف حمـ.ــاس مهما حدث
«أنا بحبك أوي وفاكرة نصايحك وجدعنتك معايا».. زينة تنعى عمرو ستين بكلمات مؤثرة
هجوم جديد بطائرات مُسيّرة على إحدى سفن «أسطول الصمود» بتونس
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 10-9-2025
حكم مُصاحبة أصدقاء السوء وعدم القدرة على الابتعاد .. أمين الفتوى يجيب
محلل رياضي: الهجوم على حسام حسن غير مُبرّر .. ونجاحاته تتحدّث عن نفسها
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025
مليون طن.. وزير الزراعة: توزيع 80% من الأسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ34 من مصر إلى قطاع غزة
أوروبا على فوهة بركان .. بولندا تُسقط مُسيرات روسية وتغلق مطاراتها
حازم إمام يكشف رأيه في أداء مصر ويصف مباراة بوركينافاسو بـ«الفرصة الضائعة»
مليون طن.. وزير الزراعة: توزيع 80% من الأسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي

قال علاء فاروق وزير الزراعة إنه تم إصدار نحو 4.8 مليون بطاقة "كارت الفلاح" منذ إطلاقه في نوفمبر 2018، وذلك في إطار جهود الدولة لرقمنة الخدمات الزراعية وتحسين جودة حياة المزارعين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الزراعي، حيث يهدف إلى بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة وشاملة للحيازات الزراعية.
 

وأضاف "فاروق" خلال تصريحات له ، أن الكارت يضمن وصول الدعم لمستحقيه فعليًا من خلال القضاء على ظاهرة تسريب الدعم، كما يسهل على الفلاحين الحصول على كافة مستلزمات الإنتاج المقررة لهم. 

كما يوفر الكارت مزايا مالية واجتماعية هامة، لافتًا إلى أنه وفقًا للمنظومة وخلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي، قد تجاوزت نسب توزيع الأسمدة المدعمة على المستحقين 80%، بكمية حوالي مليون طن، علمًا باستمرار عمليات الصرف حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟.. فوائد غير مُتوقعة تعرّف عليها

