فرنسا تعرب عن قلقها من الغارات الإسرائيلية على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، في سابقة غير مسبوقة تمثل تصعيدًا خطيرًا في نطاق الأزمة الإقليمية المرتبطة بالصراع في قطاع غزة وفقاً لما نقلته القاهرة الإخبارية.

باريس تؤكد تمسكها بسيادة قطر ووحدة أراضيها

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان عاجل بثّته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها متمسكة باحترام سيادة قطر ووحدة أراضيها، معتبرة أن أي مساس بأمن واستقرار دولة قطر يعد تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، ويستوجب موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي.

فرنسا: الغارات الإسرائيلية على الدوحة تمثل تصعيدًا خطيرًا

وقالت الخارجية الفرنسية إن استهداف الدوحة يُعد تطورًا مقلقًا للغاية يزيد من حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة، داعية إلى ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية فورًا، مع ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

باريس تشيد بالوساطة المصرية القطرية في غزة

وفي السياق ذاته، ثمّنت فرنسا الوساطة المصرية القطرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشددة على أنها وساطة لا غنى عنها لتحقيق التهدئة، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات، وضمان الإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأكد البيان أن جهود القاهرة والدوحة كانت دومًا محورية في الحفاظ على خطوط الاتصال مع مختلف الأطراف، وأن فرنسا تدعم هذه التحركات بالكامل وتنسق معها من أجل احتواء التصعيد.