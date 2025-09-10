الخارجية الفرنسية: نؤكد تمسكنا باحترام سيادة قطر ووحدة أراضيها

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وزارة الخارجية الفرنسية أصدرت بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن قلقها العميق إزاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة تضامنها الكامل مع قطر، وتمسكها باحترام سيادتها ووحدة أراضيها.

كما أشادت باريس بالدور الحاسم الذي تلعبه كل من مصر وقطر في جهود التهدئة بقطاع غزة، معتبرة أن وساطتهما لا غنى عنها في مسار وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

باريس: قلقون من الغارات الإسرائيلية على الدوحة

وجاء في البيان أن فرنسا تتابع بقلق بالغ الغارات الإسرائيلية على الأراضي القطرية، واعتبرت أنها تمثل تصعيدًا غير مقبول في مسار الصراع.

كما عبرت عن تضامنها الكامل مع دولة قطر حكومة وشعبًا، مؤكدة رفضها لأي انتهاك يمس سيادة الدول واستقرار المنطقة.

الخارجية الفرنسية: نتمسك باحترام سيادة قطر ووحدة أراضيها

وشددت الخارجية الفرنسية على تمسك باريس الراسخ باحترام سيادة دولة قطر ووحدة أراضيها، مشيرة إلى أن استهداف عاصمة دولة ذات سيادة يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ويستوجب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا للحيلولة دون انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

فرنسا: نُثمّن الوساطة المصرية القطرية لوقف إطلاق النار بغزة

في سياق متصل، أشادت فرنسا بالجهود المكثفة التي تقودها مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصفتها بأنها وساطة فعّالة وضرورية للحفاظ على فرص التهدئة، وفتح المجال أمام جهود إنسانية وسياسية أشمل.

الوساطة المصرية القطرية “لا غنى عنها”

وأكدت الخارجية الفرنسية أن الوساطة الثنائية بين القاهرة والدوحة تلعب دورًا لا غنى عنه في ملف الإفراج عن المحتجزين داخل القطاع، مشيرة إلى أهمية استمرار هذه الجهود بدعم دولي، لتحقيق انفراجة في الوضع الإنساني المتدهور، وتحريك العملية السياسية.