رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة

أدان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، واعتبره "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وتجاوزًا خطيرًا للقوانين والأعراف الدولية".

وفي تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية"، شدد رئيس الإمارات على أن "مثل هذه الأعمال التصعيدية تُقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وتزيد من حالة التوتر التي تشهدها المنطقة منذ أشهر".

وأكد الشيخ محمد بن زايد دعم دولة الإمارات الكامل لجهود التهدئة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف التصعيد والعمل على حماية المدنيين وتجنيب المنطقة مزيدًا من الأزمات.