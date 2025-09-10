قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس دولة الإمارات يصل العاصمة القطرية الدوحة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل قبل قليل إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

عدوان إسرائيلي على قطر يُفجر موجة إدانات دولية ويهدد جهود التهدئة في غزة

في تطور خطير وغير مسبوق على الساحة الإقليمية، شنت القوات الإسرائيلية هجمات عدوانية على أراضي دولة قطر، ما أسفر عن حالة من الغضب العارم والتنديد الواسع من قبل عدد من الدول العربية والغربية.

واعتُبر الحادث تصعيدًا يُهدد استقرار المنطقة وجهود الوساطة الجارية في ملف غزة.

 تفاصيل الهجوم: انفجارات في الدوحة واستهداف مزعوم لمسؤولي حماس

ذكرت وكالة “رويترز” أن العاصمة القطرية الدوحة شهدت دوي عدة انفجارات في الساعات الماضية، ناتجة عن هجوم صاروخي شنّته القوات الإسرائيلية.

وبحسب مسئول في حكومة الاحتلال، فإن الضربات استهدفت ما وصفهم بـكبار مسئولي حركة حماس المتواجدين في قطر، والذين يشاركون في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 انتهاك للسيادة وتحدٍ للقانون الدولي

أثار الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر موجة استنكار دولية، حيث اعتبرته العديد من العواصم انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وخروجًا عن كل الأعراف والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.

وأكد مراقبون أن اقتحام المجال الجوي القطري بدون إنذار يُعد تصرفًا عدائيًا موجهًا ليس فقط ضد قطر، بل ضد جهود الوساطة الدولية التي تلعب فيها الدوحة دورًا أساسيًا.

قناة القاهرة الإخبارية رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

خليل الحية

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تأجيل قضية الاعتداء على طفل من ذوي الهمم بالإسكندرية إلى أول أكتوبر

محافظ جنوب سيناء: إنشاء محطات طاقة شمسية بشرم الشيخ لدعم المشروعات والتجمعات البدوية

محافظ جنوب سيناء: إنشاء محطات طاقة شمسية بشرم الشيخ لدعم المشروعات والتجمعات البدوية

جانب من الحدث

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتفقد معهد ناصر بعد الترميم والصيانة

بالصور

للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك

بسبب عيب خطير.. سحب سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

مكمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد