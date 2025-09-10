رئيس دولة الإمارات يصل العاصمة القطرية الدوحة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل قبل قليل إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

عدوان إسرائيلي على قطر يُفجر موجة إدانات دولية ويهدد جهود التهدئة في غزة

في تطور خطير وغير مسبوق على الساحة الإقليمية، شنت القوات الإسرائيلية هجمات عدوانية على أراضي دولة قطر، ما أسفر عن حالة من الغضب العارم والتنديد الواسع من قبل عدد من الدول العربية والغربية.

واعتُبر الحادث تصعيدًا يُهدد استقرار المنطقة وجهود الوساطة الجارية في ملف غزة.

تفاصيل الهجوم: انفجارات في الدوحة واستهداف مزعوم لمسؤولي حماس

ذكرت وكالة “رويترز” أن العاصمة القطرية الدوحة شهدت دوي عدة انفجارات في الساعات الماضية، ناتجة عن هجوم صاروخي شنّته القوات الإسرائيلية.

وبحسب مسئول في حكومة الاحتلال، فإن الضربات استهدفت ما وصفهم بـكبار مسئولي حركة حماس المتواجدين في قطر، والذين يشاركون في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

انتهاك للسيادة وتحدٍ للقانون الدولي

أثار الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر موجة استنكار دولية، حيث اعتبرته العديد من العواصم انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وخروجًا عن كل الأعراف والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.

وأكد مراقبون أن اقتحام المجال الجوي القطري بدون إنذار يُعد تصرفًا عدائيًا موجهًا ليس فقط ضد قطر، بل ضد جهود الوساطة الدولية التي تلعب فيها الدوحة دورًا أساسيًا.