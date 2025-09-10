اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مساء اليوم الأربعاء لبحث الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.



وذكرت وكالة أنباء اسوشيتد برس أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي بناءً على طلب الجزائر وباكستان الصومال، الأعضاء المنتخبين في المجلس.



في سياق متصل، انتقدت إسرائيل قرار الاجتماع حيث علق داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة قائلًا: "لن تكون هناك حصانة لأعضاء حماس لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في قطر.. اختار السفير الجزائري التعاون مع حماس ومنحهم دعمًا من داخل مجلس الأمن" (على حد زعمه) .



وأضاف: "لن تتردد إسرائيل، وستواصل العمل بحزم ضد قادة حماس أينما كانوا، حتى عودة الرهائن".



وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية أمس على مقر حماس في الحي الدبلوماسي بالدوحة في الوقت الذي كان من المقرر فيه عقد اجتماع لمسؤولي حماس لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف اطلاق النار وتحرير الرهائن.



وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعلان مسؤوليته عن الغارة، قائلاً: "إسرائيل بادرت بها، ونفذتها، وإسرائيل تتحمل مسؤوليتها الكاملة".



وقالت حماس إن الهجوم يُظهر أن نتنياهو وحكومته "لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، ويسعون عمدًا لإحباط جميع الفرص". وأضافت أنها تُحمل الولايات المتحدة مسؤولية الغارة.



ووفقا للوكالة الأمريكية، أدت الحرب في غزة إلى عزلة دولية متزايدة لإسرائيل، حتى أن العديد من حلفائها الغربيين طالبوها بإنهاء الحرب وبذل المزيد من الجهود لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، التي تعاني أجزاء منها من المجاعة.