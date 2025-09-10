اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
وزيرة التنمية المحلية: التحول الرقمي أولوية لتحسين الخدمات وتقليل الوقت والجهد
أخبار العالم

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مساء اليوم الأربعاء لبحث الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.


وذكرت وكالة أنباء اسوشيتد برس أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي بناءً على طلب الجزائر وباكستان الصومال، الأعضاء المنتخبين في المجلس.


في سياق متصل، انتقدت إسرائيل قرار الاجتماع حيث علق داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة قائلًا: "لن تكون هناك حصانة لأعضاء حماس لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في قطر.. اختار السفير الجزائري التعاون مع حماس ومنحهم دعمًا من داخل مجلس الأمن" (على حد زعمه) .


وأضاف: "لن تتردد إسرائيل، وستواصل العمل بحزم ضد قادة حماس أينما كانوا، حتى عودة الرهائن".


وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية أمس على مقر حماس في الحي الدبلوماسي بالدوحة في الوقت الذي كان من المقرر فيه عقد اجتماع لمسؤولي حماس لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف اطلاق النار وتحرير الرهائن.


وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعلان مسؤوليته عن الغارة، قائلاً: "إسرائيل بادرت بها، ونفذتها، وإسرائيل تتحمل مسؤوليتها الكاملة".


وقالت حماس إن الهجوم يُظهر أن نتنياهو وحكومته "لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، ويسعون عمدًا لإحباط جميع الفرص". وأضافت أنها تُحمل الولايات المتحدة مسؤولية الغارة.


ووفقا للوكالة الأمريكية، أدت الحرب في غزة إلى عزلة دولية متزايدة لإسرائيل، حتى أن العديد من حلفائها الغربيين طالبوها بإنهاء الحرب وبذل المزيد من الجهود لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، التي تعاني أجزاء منها من المجاعة.

