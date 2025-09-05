قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بن زايد والسلطان هيثم يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ويؤكدان الموقف الثابت لدعم حل الدولتين

رئيس الامارات وسلطان عمان
رئيس الامارات وسلطان عمان
علي صالح

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اتصالًا هاتفيًا بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على مواقفهما الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وضرورة الحفاظ على مسار حل الدولتين.

وتناول الاتصال عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، حيث أكد القائدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بما يخدم مصالح البلدين ويحقق طموحات شعبيهما في التنمية والازدهار.

 كما شددا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن الفلسطيني، جدّد الشيخ محمد بن زايد والسلطان هيثم بن طارق موقف بلديهما الثابت تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين أن ذلك يمثل الأساس العادل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضحا أن الحفاظ على مسار حل الدولتين يتطلب تكثيف الجهود الدولية وتكاتف المجتمع الدولي لمنع تآكل فرص الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

كما شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للشعب الفلسطيني، الذي يواجه أوضاعًا إنسانية متدهورة. وأكدا أن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني يجب أن يظل أولوية قصوى في أي جهود للتعامل مع الأزمة الراهنة.

وأشار الزعيمان إلى أن استمرار الحرب في غزة وما تخلفه من معاناة إنسانية يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية وفاعلية من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يمهّد الطريق أمام عملية سياسية تفتح آفاق السلام العادل والشامل.

وخلال الاتصال، تم التأكيد على الدور العربي الفاعل في دعم القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة استمرار التعاون بين الدول العربية من أجل توحيد المواقف ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحياء مفاوضات السلام وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية.

كما شدد الشيخ محمد بن زايد والسلطان هيثم بن طارق على أن التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من شأنه أن يفتح الباب أمام شعوب المنطقة كافة للاستفادة من فرص التنمية والاستقرار والازدهار، ويحول دون استمرار دوامات العنف وعدم الاستقرار.

واختتم القائدان الاتصال بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الإمارات وسلطنة عمان لدعم الشعب الفلسطيني، وعلى مواصلة الجهود المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتثبيت أسس السلام العادل والشامل، الذي يضمن الحقوق الفلسطينية ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

هيثم بن طارق الشيخ محمد بن زاي حقوق الشعب الفلسطيني الأراضي الفلسطينية غزة الحرب في غزة

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

