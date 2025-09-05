قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
أخبار العالم

خارجية إيران : احتمال الحرب مع الكيان الصهيوني مرتفع جدا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية تصريحات لوزارة الخارجية الايرانية بأن احتمال الحرب مع الكيان الصهيوني مرتفع جدا ، مضيفة " ونسعى لعدم جر المنطقة إلى حرب أخرى".

وفي وقت سابق ؛ قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، إن التطورات الأخيرة في اليمن لا يمكن فصلها عن المشهد الإقليمي الأوسع، موضحًا أن الصراع الحقيقي الذي يلوح في الأفق سيكون بين إيران وإسرائيل بشكل مباشر، فيما يبقى الحوثيون جزءاً من هذا المشهد، لكنهم ليسوا اللاعب الرئيسي.

وأشار إلى أن الضربة الأخيرة على حكومة الحوثيين، رغم قوتها، ليست سوى حلقة ضمن سلسلة عمليات هدفها الضغط على طهران وإضعاف محاورها في المنطقة.

وأضاف الفريق قاصد محمود، في تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تراهن على إحداث إرباك في جبهة الحوثيين بالتوازي مع تصعيدها في غزة، معتبراً أن ذلك جزءا من استراتيجية أشمل لقطع الطريق أمام أي تهديدات متزامنة من أكثر من جبهة.

وأوضح أن البحر الأحمر مرشح لأن يكون ساحة مواجهة جديدة، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار صعب لحماية مصالحه التجارية والاقتصادية في هذا الممر الحيوي.

وأكد نائب رئيس الأركان الأردنية الأسبق أن احتمالية الرد الحوثي على الضربة الإسرائيلية قائمة، خاصة عبر الصواريخ والطائرات والزوارق المسيّرة، لكنه شدد على أن القرار النهائي مرهون بموقف إيران، التي تواجه بدورها ضغوطاً متصاعدة من الولايات المتحدة وأوروبا بشأن ملفاتها النووية والإقليمية.

وختم بالقول إن المنطقة تسير نحو تصعيد متسارع قد يتبلور خلال أيام أو أسابيع، وأن ما يجري في اليمن ليس إلا جزءاً من لوحة صراع أكبر بين القوى الإقليمية والدولية

