أخبار العالم

إيران: لن نخضع لمطالب الغرب غير القانونية وحقوقنا النووية غير قابلة للتصرف

القسم الخارجي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، أن طهران لن ترضخ لما وصفته بـ"المطالب غير القانونية" لبعض الدول الغربية، مشددة على أن حقوقها النووية مكفولة ولا يمكن التنازل عنها.

وجاء في بيان نقلته قناة "العالم" الإيرانية: "هناك أطراف أوروبية تسعى لحرمان إيران من حقوقها النووية، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، ما دمنا عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فمن واجب المجتمع الدولي احترام التزاماتنا وحقوقنا".

وأضاف البيان أن أي محاولة لإعادة فرض العقوبات على إيران تمثل "انتهاكاً صارخاً للاتفاق النووي الموقع عام 2015، وللقرار الأممي 2231 الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي"، مؤكداً أن طهران سترد على هذه الخطوات بما يحفظ مصالحها الوطنية.

ويرى محللون أن هذا التصعيد يعكس حالة الجمود التي تعيشها المفاوضات النووية منذ سنوات، حيث يتبادل الطرفان الغربي والإيراني الاتهامات بخرق التزامات الاتفاق. 

وبينما تطالب واشنطن وشركاؤها الأوروبيون بفرض قيود إضافية على برنامج إيران النووي، تصر طهران على أن أنشطتها سلمية وتهدف إلى توليد الطاقة والبحث العلمي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد المنطقة توتراً متزايداً مع استمرار الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية، ما يضفي على الملف النووي الإيراني مزيداً من الحساسية، ويزيد الضغوط على المجتمع الدولي لإيجاد مخرج دبلوماسي يضمن الاستقرار ويمنع اندلاع أزمة أوسع.

وزارة الخارجية الإيرانية طهران حظر انتشار الأسلحة النووية فرض العقوبات إيران مجلس الأمن الدولي

المزيد