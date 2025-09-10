المتحف المصري الكبير يستضيف المؤتمر الدولي لثقافة الأزمات 2025

استضاف المتحف المصري الكبير فعاليات المؤتمر الدولي لثقافة الأزمات 2025، التابع لمتحف فيكتوريا وألبرت بالمملكة المتحدة، وذلك بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين في مجالات التراث الثقافي والتنمية والصناعات الإبداعية.

المتحف المصري الكبير

وفي كلمته الترحيبية خلال افتتاح المؤتمر، أعرب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن سعادته باستضافة هذا الحدث الدولي، مؤكداً أن انعقاد المؤتمر حول “ثقافة الأزمات” يعكس الدور الذي يتبناه المتحف باعتباره مجمعاً ثقافياً وحاضناً للتاريخ والحضارة، وملهماً لمستقبل أكثر إبداعاً وإشراقاً.

وتضمن المؤتمر جلسات تفاعلية مع عدد من الخبراء في مجالات التراث والتنمية والصناعات الثقافية والإبداعية، حيث اتخذ من القاهرة نموذجاً رئيسياً لدراسة حالة، مع الاستفادة من تجارب مماثلة من مختلف أنحاء العالم.

ويُعَد المؤتمر منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، وفرصة لاستعراض أفضل الممارسات في كيفية توظيف مبادئ الحفاظ على التراث لدعم الطموحات المستقبلية المرتبطة بالتنمية المستدامة، والمشاركة المجتمعية، والتكيف مع تحديات التغير المناخي.

وتأتي استضافة المتحف المصري الكبير لهذا الحدث ضمن فعاليات التشغيل التجريبي له كمجمع ثقافي ومنارة حضارية، تعكس مكانته العالمية كمركز للابتكار والإبداع، وحافظ للتراث، ومُسهم في ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

