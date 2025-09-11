قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ختام المرحلة الثالثة من برنامج "المرأة تقود" بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

اختتمت فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشركاء المعنيين بتمكين المرأة.

ويأتي البرنامج في إطار الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، باعتباره أحد أبرز البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، بهدف إعداد كوادر نسائية مؤهلة لتولي مواقع قيادية في الجهاز الإداري للدولة، ودعم جهود تمكين المرأة سياسيًا ومجتمعيًا واقتصاديًا.

وتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي ركزت على تنمية مهارات القيادة والإدارة، وتعزيز القدرات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي وصنع القرار، إلى جانب جلسات حول أساليب التفاوض وإدارة الأزمات والتواصل الفعّال. كما أُتيح للمشاركات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في خلق شبكة من القيادات النسائية القادرة على خدمة المجتمع ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأكد العقيد إيهاب نافع، خلال كلمته في ختام الفعاليات، أن البرنامج يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف القطاعات، مشيدًا بمستوى المشاركات والنتائج التي حققنها خلال مراحل التدريب. وأوضح أن محافظة الوادي الجديد حريصة على توفير بيئة داعمة للمرأة وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تنميه قدرات

