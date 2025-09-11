قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة الجلالة تطلق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لطب الأسنان

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة
نهلة الشربيني

أعلنت جامعةالجلالة، في إطار حرصها على دعم التميز الأكاديمي والبحثي، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لطب الأسنان (GIDC 2025)، والذي تنظمه كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2025، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر الجامعة بمدينة الجلالة - العين السخنة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأساتذة والمتخصصين من مختلف دول العالم.

يُقام المؤتمر تحت شعار "ابتسامات مبتكرة.. تُغير الحياة"، ويعد منصة علمية دولية تجمع بين أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات طب الأسنان المختلفة، والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، بما ينعكس على جودة الممارسات الطبية في مصر والمنطقة.

وصرح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، بأن الجامعة تحرص على تقديم نموذج متكامل للجامعات الذكية، يقوم على الربط بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويأتي تنظيم النسخة الثانية من هذا المؤتمر تأكيدًا لدور الجامعة كمنصة للتبادل المعرفي وتعزيز الشراكات الدولية في المجالات الصحية والطبية، خاصة في طب الأسنان، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية".

من جانبه، قال الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر، إن كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة تسعى إلى ترسيخ ثقافة التعليم المستمر، وتحديث المهارات السريرية والمهنية، من خلال فعاليات نوعية مثل مؤتمر GIDC.

وأضاف أن المؤتمر يضم هذا العام أكثر من 15 ورشة عمل متخصصة بمشاركة 150 محاضرًا وخبيرًا من مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن مناقشة موضوعات محورية تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والابتكار.

يتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا ثريًا يشمل ورش عمل تطبيقية متقدمة، وجلسات نقاش علمي ومحاضرات لأبرز المتحدثين الدوليين، بالإضافة إلى معرض لأحدث التقنيات والمنتجات في مجال طب الأسنان، ومسابقات طلابية، وفعاليات علمية ومجتمعية.

يشرف على المؤتمر الدكتور أشرف حاتم، رئيس مجلس الأمناء، ونخبة متميزة من القيادات الأكاديمية والتنظيمية، من بينهم: الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث الشرفي للمؤتمر، والدكتور عادل العدوي، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور إيهاب حسانين، رئيس المؤتمر، والدكتورة مشيرة دهبة، السكرتير العام للمؤتمر، وذلك بمشاركة اللجان العلمية والتنظيمية التي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

تسعى جامعة الجلالة عبر هذا المؤتمر إلى تعزيز دورها كمركز علمي رائد في مجال طب الأسنان، من خلال ترسيخ رؤيتها في توفير نظرة علمية مبتكرة وشاملة نحو أحدث تطورات البحث والتعليم والمجتمع في مجال طب الأسنان على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، ومهمتها في تزويد الكفاءات العاملة بمهارات عملية وتقنية تسهم في خدمة المجتمع بفعالية، وتأهيل الطلاب ليكونوا مفكرين نقدين وروادًا بحثيين.

كما يأتي المؤتمر في إطار المسئولية المجتمعية لكلية طب الأسنان جامعة الجلالة، ويهدف إلى تخريج كوادر تمارس مهنتها بوسائل أخلاقية ومهنية عالية.

جامعة الجلالة جامعة الجلالة الأهلية التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

رئيسة وزراء تونس

رئيسة وزراء تونس: نسعى إلى تنفيذ شراكات كبيرة مع مصر

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يرحب بنظيرته التونسية وينقل لها تحيات الرئيس

جانب من اللقاء

نائب وزير الصحة يمنح مستشفيات الوادي الجديد مهلة شهر لتفادي السلبيات

بالصور

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد