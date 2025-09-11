صحة الإسكندرية تطلق قافلتين لتقديم خدمات طبية لرواد النوادي الرياضية

أعلنت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالإسكندرية، عن إطلاق قافلتين طبيتين بنوادي المحافظة، لتقديم حزمة من الخدمات الصحية للرواد.



وذكرت مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، أنه سيتم تنظيم قافلة بعد غد بنادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج"، ويوم 19 سبتمبر الجاري بنادي سموحة الرياضي.



وتتضمن القافلتين، تقديم خدمات طب الأسنان، وتقديم خدمات مبادرات الصحة العامة 100 مليون صحة "دعم صحة المرأة- الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي- الكشف المبكر عن الأورام"، وعقد ندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي، وتقديم المشورة الأسرية ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية، والإحالة للمستشفيات لإجراء التدخلات الطبية اللازمة واستكمال الخدمة الطبية في حالة الاحتياج.



وعلى صعيد آخر - أنهت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية الخطة السنوية الخاصة برصف الطرق بنسبة تنفيذ بلغت 100٪؜ بنطاق حي الجمرك، حيث تم الانتهاء من رصف 14 شارعا رئيسيا تخدم قطاع كبير من المواطنين بنطاق الحي.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الخميس، أن مديرية الطرق والنقل بإعادة الشيء لأصله في 8 شوارع بحي الجمرك عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها.



وأكدت المحافظة أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة للاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التى تتعلق برفع كفاءة الطرق.



يأتي هذا في ضوء توجيهات أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لمديرية الطرق والنقل بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق لهذا العام، بالإضافة إلى العمل على إعادة الشيء لأصله وترميم الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والفرعية.

