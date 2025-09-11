زيلينسكي يطالب ترامب تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم الروسي بالطائرات المسيرة على بولندا كان متعمدا ، مضيفا “ لم نر خطوات قوية من الحلفاء ردا على الهجوم الروسي بمسيرات على بولندا”.



وقال زيلينسكي في تصريحات له : طلبت من الرئيس الأمريكي ترامب تزويدنا بأسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا وقف إطلاق النار.



وختم زيلينسكي: أعتقد أن روسيا قد تكون هاجمت بولندا لضمان حرمان أوكرانيا من أنظمة دفاع جوي جديدة قبل الشتاء.

ولاحقا ، قال الرئيس الأكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من 20 مدنيًا قُتلوا في غارة جوية روسية على قرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.



طالب زيلينسكي حلفاء كييف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا.

وكتب على موقع إكس: "استهداف مباشر للناس. مدنيون عاديون. في نفس اللحظة التي كانت تُصرف فيها المعاشات التقاعدية. يجب ألا يبقى العالم صامتًا. يجب ألا يبقى العالم مكتوف الأيدي. هناك حاجة إلى رد من الولايات المتحدة. هناك حاجة إلى رد من أوروبا. هناك حاجة إلى رد من مجموعة العشرين".