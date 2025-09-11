قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يطالب ترامب تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا
محمود نوفل

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم الروسي بالطائرات المسيرة على بولندا كان متعمدا ، مضيفا “ لم نر خطوات قوية من الحلفاء ردا على الهجوم الروسي بمسيرات على بولندا”.

 وقال زيلينسكي في تصريحات له : طلبت من الرئيس الأمريكي ترامب تزويدنا بأسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا وقف إطلاق النار.

 وختم زيلينسكي: أعتقد أن روسيا قد تكون هاجمت بولندا لضمان حرمان أوكرانيا من أنظمة دفاع جوي جديدة قبل الشتاء.

ولاحقا ، قال الرئيس الأكراني  فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من 20 مدنيًا قُتلوا في غارة جوية روسية على قرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.


طالب زيلينسكي حلفاء كييف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا.

وكتب على موقع  إكس: "استهداف مباشر للناس. مدنيون عاديون. في نفس اللحظة التي كانت تُصرف فيها المعاشات التقاعدية. يجب ألا يبقى العالم صامتًا. يجب ألا يبقى العالم مكتوف الأيدي. هناك حاجة إلى رد من الولايات المتحدة. هناك حاجة إلى رد من أوروبا. هناك حاجة إلى رد من مجموعة العشرين".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بولندا الرئيس الأمريكي ترامب أسلحة بعيدة المدى روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

سارة الزعفراني: تونس توسع شراكتها الاقتصادية مع مصر وتعزز بيئة الاستثمار

مدبولي

مدبولي: نعمل على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي

جانب من الفعاليات

سمير ماجول: تعزيز التعاون بين مصر وتونس لتحقيق استثمار مشترك

بالصور

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد