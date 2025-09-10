دبلوماسي روسي: الطائرات المسيرة التي أسقطتها بولندا قادمة من أوكرانيا

نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (ريا) عن دبلوماسي روسي قوله اليوم الأربعاء إن الطائرات المسيرة التي أسقطتها بولندا في المجال الجوي البولندي الليلة الماضية كانت قادمة من اتجاه أوكرانيا وليس من اتجاه روسيا.

نُقل عن القائم بالأعمال الروسي في وارسو، أندريه أورداش، قوله بعد مغادرته وزارة الخارجية البولندية: "نعلم شيئًا واحدًا - هذه الطائرات المسيرة كانت تحلق من اتجاه أوكرانيا".



في غضون ذلك، رفض الكرملين التعليق على بيان بولندا بشأن إسقاطها طائرات روسية مُسيّرة في مجالها الجوي، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الدفاع.

وأكدت بولندا أن عددًا كبيرًا من الطائرات الروسية المُسيّرة انتهكت مجالها الجوي خلال الحادثة، وأن الطائرات التي شكّلت تهديدًا مباشرًا أُسقطت.