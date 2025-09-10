انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة

أعربت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة عن قلقها على مصير أحبائهم بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شنّ غارات على قيادة حماس في قطر، بالتزامن مع انطلاق مسعى جديد لوقف إطلاق النار.

عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة

وتستضيف قطر قادة الحركة الفلسطينية التي لا تزال تحتجز 48 رهينة في غزة، وهي أحد الوسطاء، إلى جانب مصر، في محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إطلاق سراحهم.

عائلات الرهائن تعرب عن غضبها بعد محاولة اغتيال قادة حماس:

وأعربت بعض عائلات الرهائن عن غضبها إزاء محاولة الاغتيال التي وقعت أمس، الثلاثاء في الدوحة، خشية أن تنتقم حماس من أحبائها.

وقالت إيناف زانجاوكر، التي اختُطف ابنها ماتان من كيبوتسه في هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، إنها كانت ترتجف خوفًا من أن مصير ابنها قد حُسم الآن.

وقالت في مقطع فيديو أرسلته إلى الصحفيين: "لماذا يُصر رئيس الوزراء على تفجير كل فرصة ضئيلة للتوصل إلى اتفاق؟ لماذا؟" "لقد سئم شعب إسرائيل من هذه الحرب. أنهوها الآن وأعيدوا الجميع".

يعد ماتان زانجاوكر واحد من 20 رهينة يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة بعد ما يقرب من عامين في الأسر.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الثلاثاء: "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توضح كيف أن عملية [الجيش الإسرائيلي] لن تؤدي إلى قتل الرهائن، وما إذا كان قد تم أخذ خطر حياتهم في الاعتبار في القرار".

بعد ساعات من هجوم الدوحة، صرّح نتنياهو بأن الضربة قد تُعجّل بنهاية الحرب.

وجاء في رسالة من مسؤوله عن الأسرى، جال هيرش، إلى العائلات أن قيادة حماس في الخارج كانت عقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.