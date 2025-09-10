قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف المحطات النووية 2025.. التخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية ويدعو القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات مشتركة
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
القاهرة وتونس تتفقان على تعزيز التعاون الإقليمي ودعم استثمارات القطاع الخاص
الرئيس السيسي يدعو نظيره التونسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
أخبار العالم

حريق ضخم يلتهم مستودع بمدينة نيكراسوفو قرب العاصمة الروسية موسكو

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام روسية بنشوب حريق ضخم في مستودع بمدينة نيكراسوفو قرب العاصمة الروسية  موسكو.

ومن جانبها قالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها : تم استخدام عدد 2 مروحية مي-8 لإخماد حريق كبير في مستودع بمدينة نيكراسوفو قرب موسكو.

وأشارت الطوارئ الروسية إلى  مساحة الحريق في مستودع بمدينة نيكراسوفو قرب موسكو تبلغ 12 ألف متر مربع.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية في روسيا،  اندلاع حريق بمصفاة إيلسكي للنفط في كراسنودار جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وأضافت الإدارة عبر تليجرام: اشتعلت نيران في إحدى وحدات المعالجة. تم بسرعة إخماد الحريق الذي أتى على عدة أمتار مربعة.

وقالت: لم تكن هناك إصابات. تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ، بالإضافة إلى أجهزة خاصة وأجهزة طوارئ، في موقع الحادث. تم إجلاء موظفي المصفاة إلى مناطق آمنة.

من جهة أخرى، أعلنت روسيا، ، أن ضرباتها الجوية الأخيرة في أوكرانيا استهدفت حصراً مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالمجمع الصناعي الدفاعي والبنية التحتية للنقل، في وقت اتهمت فيه كييف موسكو بتنفيذ أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات، بحسب "العربية".

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها تمكنت من "تحييد نحو 1390 جندياً أوكرانياً" خلال الساعات الـ24 الماضية في إطار العمليات الجارية، نافية استهداف المدنيين، موضحة أنها استهدفت خلال الساعات الماضية مواقع للمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، مؤكدة أنها لم تضرب سوى أهداف عسكرية أو مرتبطة بالعمليات الحربية.

ومن جهتها أعلنت السلطات الأوكرانية، أن روسيا نفذت أكبر هجوم جوي على الإطلاق منذ اندلاع الحرب، إذ أطلقت أكثر من 805 مسيّرات و13 صاروخاً على مدن أوكرانية خلال ليلة السبت وصباح الأحد.

وأوضحت أن الضربات أدت إلى اندلاع حريق في مقر الحكومة وسط كييف، في أول استهداف مباشر للمجمع منذ بدء الحرب. وشوهدت النيران والدخان يتصاعدان من المبنى فيما هرعت فرق الإنقاذ لإخماد الحريق.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيردينكو، إن "السطح والطوابق العلوية تضررت"، مؤكدة أن "المباني يمكن ترميمها لكن الأرواح لا تعوّض"، متهمة روسيا بـ"إرهاب وقتل المدنيين يومياً".

روسيا وزارة الطوارئ حريق ضخم موسكو وزارة الدفاع الروسية

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

مازدا

ما مدى موثوقية سيارات مازدا؟ تقارير المستهلك تكشف الأمر

iPhone 17

آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

iPhone 17 Pro

تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

معدية المليون.. سعر حقيبة نسرين طافش يثير ضجة

صحة الشرقية تنظم قافلة مجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

