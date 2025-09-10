حريق ضخم يلتهم مستودع بمدينة نيكراسوفو قرب العاصمة الروسية موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية بنشوب حريق ضخم في مستودع بمدينة نيكراسوفو قرب العاصمة الروسية موسكو.

ومن جانبها قالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها : تم استخدام عدد 2 مروحية مي-8 لإخماد حريق كبير في مستودع بمدينة نيكراسوفو قرب موسكو.

وأشارت الطوارئ الروسية إلى مساحة الحريق في مستودع بمدينة نيكراسوفو قرب موسكو تبلغ 12 ألف متر مربع.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية في روسيا، اندلاع حريق بمصفاة إيلسكي للنفط في كراسنودار جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وأضافت الإدارة عبر تليجرام: اشتعلت نيران في إحدى وحدات المعالجة. تم بسرعة إخماد الحريق الذي أتى على عدة أمتار مربعة.

وقالت: لم تكن هناك إصابات. تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ، بالإضافة إلى أجهزة خاصة وأجهزة طوارئ، في موقع الحادث. تم إجلاء موظفي المصفاة إلى مناطق آمنة.

من جهة أخرى، أعلنت روسيا، ، أن ضرباتها الجوية الأخيرة في أوكرانيا استهدفت حصراً مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالمجمع الصناعي الدفاعي والبنية التحتية للنقل، في وقت اتهمت فيه كييف موسكو بتنفيذ أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات، بحسب "العربية".

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها تمكنت من "تحييد نحو 1390 جندياً أوكرانياً" خلال الساعات الـ24 الماضية في إطار العمليات الجارية، نافية استهداف المدنيين، موضحة أنها استهدفت خلال الساعات الماضية مواقع للمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، مؤكدة أنها لم تضرب سوى أهداف عسكرية أو مرتبطة بالعمليات الحربية.

ومن جهتها أعلنت السلطات الأوكرانية، أن روسيا نفذت أكبر هجوم جوي على الإطلاق منذ اندلاع الحرب، إذ أطلقت أكثر من 805 مسيّرات و13 صاروخاً على مدن أوكرانية خلال ليلة السبت وصباح الأحد.

وأوضحت أن الضربات أدت إلى اندلاع حريق في مقر الحكومة وسط كييف، في أول استهداف مباشر للمجمع منذ بدء الحرب. وشوهدت النيران والدخان يتصاعدان من المبنى فيما هرعت فرق الإنقاذ لإخماد الحريق.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيردينكو، إن "السطح والطوابق العلوية تضررت"، مؤكدة أن "المباني يمكن ترميمها لكن الأرواح لا تعوّض"، متهمة روسيا بـ"إرهاب وقتل المدنيين يومياً".