في إطار حرب الإبادة .. جيش الاحتلال يقصف أبراج غزة مجددًا

دمر الجيش الإسرائيلي برجًا في مدينة غزة اليوم الأربعاء، وفقًا لما أظهرته لقطات مصورة .

يعد البرج، آخر برج يُستهدف مع تكثيف إسرائيل هجومها على المدينة المهمة في القطاع. و

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أصدر في وقت سابق تحذيرًا بإخلاء السكان داخل البرج ومحيطه.

وفي بيان لاحق، زعم الجيش إنه "ضرب مبنى كانت تستخدمه منظمة حماس في منطقة مدينة غزة".

أعربت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة عن قلقها على مصير أحبائهم بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شنّ غارات على قيادة حماس في قطر، بالتزامن مع انطلاق مسعى جديد لوقف إطلاق النار.

وتستضيف قطر قادة الحركة الفلسطينية المسلحة التي لا تزال تحتجز 48 رهينة في غزة، وهي أحد الوسطاء، إلى جانب الولايات المتحدة، في محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إطلاق سراحهم.

وأعربت بعض عائلات الرهائن عن غضبها إزاء محاولة الاغتيال التي وقعت يوم الثلاثاء في الدوحة، خشية أن تنتقم حماس من أحبائها.