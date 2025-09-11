طعيمة يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تالق الفنان محمد طعيمة في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية الوكيل، وقال محمد طعيمة في تصريحات خاصة لصدي البلد: “كنت خايف جدا أول ما عرض عليا الشخصية في شعره بسيطة فاصله ما بين الجنون و بين شر الشخصية و بين أن الناس تتعاطف معاها و لكن انا في بعض الأحيان كنت بتعاطف مع شخصية جلال لأن ساعات الحب بيعمي”.

وأضاف طعيمة: “من المشاهد الي كان ردود فعل الجمهور قوي عليها مشهد لما ادلق عليا حاجات الظبح في لايف التيكتوك الناس تعاطفت معاه و في نفس الوقت الناس قالت طب هو سمع كلام مراته ليه لكن دا بسبب مرايه الحب عامية كمان بسبب الفئة الي في المسلسل و الناس بتوع التيكتوك لايف عندهم ثقافة ضعيفة ممكن يعمل اي حاجه في سبيل للشهرة و الفلوس”.

واستطرد طعيمة، مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية الوكيل حكاية من واقع الحياة و شبه ما يحدث حالياً من حالات القبض علي بعض التكتوكر رغم أنه السيناريو اتكتب من فتره كبيره و قبل القبض علي التكتوككز بكثير ، و احنا لا نجسدهم في الأشخاص الحقيقية و لكن نجسد حياتهم كيف تكون.

وتابع طعمية: “أصعب مشهد كان مشهد قتله لزوجته و كنت خايف قبل التصوير بشهر كنت لا أنام و كان تحدي و كان جزء من المشهد ارتجال”.

و أضاف طعيمة: “ردود الفعل كانت مفاجأة الحمد لله والناس كلهم قالوا إني فنان ليس فقط كوميدي و لكن أيضاً تراجيدي ، كنت متوقع أن المسلسل هيحقق نجاحا كبيرا والحمد لله توفيق و كرم من الله سبحانه وتعالى”.

واختتم طعيمة: “سعيد بالعمل مع المنتج كريم ابو ذكري شافني في إطار مختلف غير معتاد و المخرج محمود زهران لاهتمامة بكل التفاصيل، وسعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون وإيجابية”.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية 'الوكيل' يشارك في بطولتها عدد من النجوم، مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث الحكاية في إطار درامي مليء بالتشويق حول الحد الفاصل بين العالم الواقعي والافتراضي، لتكشف من خلال مطاردة مثيرة بين 'يحيى' و'الوكيل' عن أسرار هذا العالم الغامض.