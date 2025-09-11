قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طعيمة يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

الفنان محمد طعيمة
الفنان محمد طعيمة
أوركيد سامي

تالق الفنان محمد طعيمة في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية الوكيل، وقال محمد طعيمة في تصريحات خاصة لصدي البلد: “كنت خايف جدا أول ما عرض عليا الشخصية في شعره بسيطة فاصله ما بين الجنون و بين شر الشخصية و بين أن الناس تتعاطف معاها و لكن انا في بعض الأحيان كنت بتعاطف مع شخصية جلال لأن ساعات الحب بيعمي”.

وأضاف طعيمة: “من المشاهد الي كان ردود فعل الجمهور قوي عليها مشهد لما ادلق عليا حاجات الظبح في لايف التيكتوك الناس تعاطفت معاه و في نفس الوقت الناس قالت طب هو سمع كلام مراته ليه لكن دا بسبب مرايه الحب عامية كمان بسبب الفئة الي في المسلسل و الناس بتوع التيكتوك لايف عندهم ثقافة ضعيفة ممكن يعمل اي حاجه في سبيل للشهرة و الفلوس”.

واستطرد طعيمة، مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية الوكيل حكاية من واقع الحياة و شبه ما يحدث حالياً من حالات القبض علي بعض التكتوكر رغم أنه السيناريو اتكتب من فتره كبيره و قبل القبض علي التكتوككز بكثير ، و احنا لا نجسدهم في الأشخاص الحقيقية و لكن نجسد حياتهم كيف تكون.

وتابع طعمية: “أصعب مشهد كان مشهد قتله لزوجته و كنت خايف قبل التصوير بشهر كنت لا أنام و كان تحدي و كان جزء من المشهد ارتجال”.

و أضاف طعيمة: “ردود الفعل كانت مفاجأة الحمد لله والناس كلهم قالوا إني فنان ليس فقط كوميدي و لكن أيضاً تراجيدي ، كنت متوقع أن المسلسل هيحقق نجاحا كبيرا والحمد لله توفيق و كرم من الله سبحانه وتعالى”.

واختتم طعيمة: “سعيد بالعمل مع  المنتج كريم ابو ذكري شافني في إطار مختلف غير معتاد و المخرج محمود زهران لاهتمامة بكل التفاصيل، وسعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون وإيجابية”.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية 'الوكيل' يشارك في بطولتها عدد من النجوم،  مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث الحكاية في إطار درامي مليء بالتشويق حول الحد الفاصل بين العالم الواقعي والافتراضي، لتكشف من خلال مطاردة مثيرة بين 'يحيى' و'الوكيل' عن أسرار هذا العالم الغامض. 

محمد طعيمة اخبار الفن نجوم الفن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية الوكيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

مصر والجزائر وتوجو تحصد جوائز كبرى في مسابقة "كانكس" للأفلام القصيرة

مصر والجزائر وتوجو تحصد جوائز كبرى في مسابقة كانكس للأفلام القصيرة

رشا مهدي

رشا مهدي ترد على تصريحات سلوم حداد

الفنان محمد طعيمة

طعيمة يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

بالصور

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد