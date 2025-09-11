عاصفة سياسية في إيطاليا.. سيناتور تتهم وزير الخارجية بالولاء لإسرائيل

شهد مجلس الشيوخ الإيطالي جدلًا حادًا بعد مداخلة للسيناتور أليساندرا ماجورينو، عن حركة النجوم الخمس، التي هاجمت وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاياني عقب بيانه أمام المجلس.

وقالت ماجورينو موجهة خطابها لوزير الخارجية الإيطالي: "كفى حكايات خرافية، فأنت لست وزير خارجية الجمهورية الإيطالية، بل تبدو كمؤثر مدفوع الأجر من قبل الحكومة الإسرائيلية"، وفق ما أوردته وكالة نوفا الإيطالية.

على الفور، تدخلت الرئيسة الحالية للجلسة ليسيا رونزولي لتوضيح الموقف، مؤكدة أن رئاسة المجلس ليست مسؤولة عما جرى، لكنها طالبت باحترام الأدوار واللغة داخل القاعة، مشددة على أن حرية التعبير لا تعني الإساءة للأشخاص.

وفي تصريحات صحفية على هامش الجلسة، قال تاياني: "لم أستخدم مثل هذه اللغة تجاه أي شخص قط، لكن هذا النوع من العبارات يولد مناخًا متزايدًا من الكراهية".

وأضاف أنه تنازل سابقًا عن نصف مليون يورو كمكافأة نهاية خدمة أثناء عمله كمفوض أوروبي، معتبرًا أن اتهامه بأنه "مدفوع الأجر" بعيد كل البعد عن الحقيقة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ إينياسيو لا روسا عن رفضه لمثل هذه الممارسات، فيما أعلنت حركة النجوم الخمس موقفها معتبرة أن تصريحات ماجورينو تأتي في إطار "إدانة سياسية" لسياسات الوزير.

أما رئيس حزب فورزا إيطاليا ماوريتسيو غاسباري فقد وصف الاجتماع الاستثنائي لقادة المجموعات البرلمانية بأنه وسيلة للتأكيد على عدم قبول اللغة المستخدمة، مشيرًا إلى أن لا روسا لم يباشر إجراءات تأديبية، لكنه أصدر إدانة شديدة اللهجة ودعا الجميع إلى التفكير بجدية في تداعيات الخطاب السياسي.